Raičković na CRT Globalnom dijalogu

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Predsjednik Asocijacije menadžera (AMM), Budimir Raičković učestvovaće na CRT Globalnom dijalogu, koji se održava u švajcarskom Cauxu.

Caux Round Table za Moralni kapitalizam održaće svoj globalni dijalog za ovu godinu, od sjutra do četvrtka, gdje je i osnovan 1986. godine.

“Poziv za učešće je upućen Raičkoviću, koji je odlukom Izvršnog odbora CRT-a 2016. godine imenovan za akreditovanog predstavnika za Jugoistočnu Evropu (Crna Gora, Srbija, Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Sjeverna Makedonija, Kosovo i Albanija), ove značajne globalne organizacije”, navodi se u saopštenju.

Učešće Raičkovića predstavlja, kako se dodaje, veliko priznanje za aktivnosti koje Asocijacija sprovodi u Crnoj Gori i regionu.

“CRT predstavlja mrežu senior poslovnih lidera iz čitavog svijeta koji se zalažu za slobodno, fer i prosperitetno globalno društvo zasnovano na principima moralnog kapitalizma i odgovornim vladama, a između ostalog CRT se bavi pitanjima najvećih izazova za svjetsku poslovnu zajednicu, principa odgovornog biznisa, odgovornih vlada, nevladinog sektora, dobrog upravljanja i fundamentalnih ljudskih prava, kao i UN ciljeva održivog razvoja”, rekli su iz AMM-a.

Ovogodišnji dijalog posvećen je, kako se dodaje, temeljnim principima za novu globalnu etiku.

“Učesnici će pripremiti nacrt globalne civilizacijske etike, koja će biti prezentovana na samitu Ujedinjenih nacija za budućnost planiranu da se održi septembra naredne godine u Njujorku”, navodi se u saopštenju.

Na tom skupu će se razmatrati teme uticaja rata u Ukrajini, globalnog zagrijavanja, nejednakosti bogatstva, uticaj migarcija, imigracionih problema, kao i pitanjje lidrstva na globalnom nivou.

Skup će otvoriti Lord Daniel Brennan iz Velike Britanije.

Takođe će prisustvovati izvršni direktor Caux Round Table Global Dialogue Stephen B. Young, osnivač i predsjednik Globalne alijanse vrijednosti Klaus Leisinger, bivši ministar inostranih poslova Tajlanda Kasit Piromya, generalni sekretar Konvencije nezavisnih finansijskih savjetnika Jean Pierre Diserens, predsjednik Papskog instituta za proučavanje arapskog jezika i Islama otac Dijego Kukarela, istraživačica u oblasti upravljanja i globalne etike Univerziteta Oxford Isabella Bunn, kao i drugi predstavnici iz Evrope, Amerike i Azije.

