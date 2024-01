Radulović zabranio isplatu bonusa

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Ministar saobraćaja i pomorstva, Filip Radulović, zabranio je isplatu bonusa dijelu članova Odbora direktora i dijelu menadžmenta kompanije Barska plovidba.

Odbor direktora Barske plovidbe donio je prethodne sedmice odluku o isplati bonusa u visini od po tri prosječne zarade u preduzeću za tri člana Odbora direktora koji su predstavnici državnog kapitala (predsjednik Odbora direktora Miloš Raičević, članovi Odbora Ivica Pavlović i Mehdi Karamanaga), za vršioca dužnosti izvršnog direktora Mirsada Tršića, finansijsku direktoricu Draganu Mašanović i bonus u visini od pet prosječnih zarada za zamjenika izvršnog direktora, Sava Markovića.

Kako nezvanično saznaje RTCG, za donošenje odluke o isplati bonusa nije prethodno konsultovano Ministarstvo saobraćaja i pomorstva, tako da je Radulović odmah po saznanju za navedenu odluku dao nalog predstavnicima državnog kapitala da se ona stavi van snage i na taj način je osujetio namjeru Odbora direktora da u situaciji u kojoj se Barska plovidba nalazi, budu isplaćeni bonusi dijelu članova Odbora i dijelu menadžmenta.

Portal RTCG navodi da je prethodno Vlada najavila da Barska plovidba neće moći samostalno da plati narednu ratu kredita, tako da tim prije čudi da je Odbor direktora u takvoj situaciji smatrao da treba da bude nagrađen bonusima.

