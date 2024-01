Radulović: Sa novom Vladom da sarađujemo konstruktivno

Bečići, (MINA-BUSINESS) – Turistička privreda hoće da sarađuje konstruktivno sa novom Vladom, pri čemu na kompetentnim mjestima kada je u pitanju turizam moraju biti kompetentni ljudi, ocijenio je predsjednik Crnogorskog turističkog udruženja (CTU), Žarko Radulović.

On je na proslavi Turističke nove godine u hotelu Splendid u Bečićima, kazao da se nada da će Ministarstvo turizma imati sluha i da će shvatiti važnost te oblasti.

“Mi 15 godina podržavamo ovu tradiciju. To je dokaz koliko smo kompetenti, uvezani i solidarni da dišemo svi jednako kad je turizam u pitanju”, rekao je Radulović.

On je kazao da prvi put poslije 15 godina, nažalost, nemaju predstavnika Ministarstva turizma.

“Jutros smo saznali da je ministar bolestan i želimo mu brzo ozdravljenje i da što prije počne da komunicira s nama”, dodao je Radulović.

On je naveo da moramo da imamo kompetentne ljude na kompetentnim mjestima kada je turizam u pitanju.

“Činjenica je da je crnogorska privreda i društvo direktno ovisno o turizmu. Nama treba razumijevanje i pomoć, samo da zamolimo novu Vladu da hoćemo da sarađujemo konstruktivno”, rekao je Radulović.

On je naveo da će svaki njihov uspjeh javno priznati.

“Nemojte nam pomagati, samo nam nemojte odmagati. Nemojte u sred ljeta praviti cirkus od značajnih tačaka infrastrukture”, kazao je Radulović.

On je naveo da smo već navikli na povećanje poreza na dodatu vrijednost (PDV) sa sedam odsto na 21 odsto.

“Molimo vas da za svako naredno povećanje da nam date vremena da se pripremimo. Ovo nije politički nego ekonomski, ljudski i dobronamjerno”, poručio je Radulović.

On je naveo da ovo što mi imamo, malo ko ima.

“Jedna mala Crna Gora egzistira na najvećem tržištu turističke ponude, a to je Mediteran. Mi smo ovakvi kakvi smo bez ičije pomoći u zadnje tri, četiri godine, a i duže, uspjeli da prebrodimo koronu, gubitak značajnih emitivnih tržišta i Montenegro Airlinesa (MA)”, kazao je Radulović.

On je svima poželio uspješnu ovu godinu i da postignu rezultate kao prošle godine, ako ne i bolje.

