Radulović: Put Rožaje – Špiljani gotov do početka sezone

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Rekonstrukcija magistralnog puta Rožaje – Špiljani biće završena do 15. juna, saopšteno je tokom sastanka ministra saobraćaja i pomorstva, Filipa Radulovića i predstavnika Štrabag Crna Gora, Svetislava Bajića.

„Dobio sam uvjeravanje da će rekonstrukcija te dionice puta biti završena do početka ljetnje turističke sezone. Neprihvatljivo je da radovi traju toliko dugo, zato ponovo želim da pošaljem poruku izvođačima radova da se rokovi moraju poštovati“, rekao je Radulović.

On je poručio izvođaču radova da se ugovori sa državom moraju poštovati.

„Siguran sam da su se radovi u zimskim mjesecima mogli izvoditi. Svi znamo da je ove zime bilo lijepo vrijeme i žao mi je što izvođač nije to iskoristio. No, sve u svemu, rok za završetak radova je jasno definisan tako da je sve sad na izvođaču radova“, rekao je Radulović.

On je tražio od Uprave za saobraćaj da u narednom periodu intenzivnije prati dinamiku radova na realizaciji ovog projekta.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS