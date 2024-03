Radulović: Prevozili balvane pa oštetili put

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Ministar saobraćaja i pomorstva, Filip Radulović, obišao je regionalni put Mateševo-Trešnjevik-Andrijevica čija je sanacija planirana čim se stvore povoljni vremenski uslovi.

Iz Ministarstva je saopšteno da je taj put koji je u jednom dijelu već rekonstruisan, tokom zime pretrpio oštećenja usljed nemarnosti koncesionara koji prevoze balvane.

“Ministarstvo je dalo nalog Upravi policije i Upravi za saobraćaj da vrše redovnu kontrolu ove vrste prevoza te da prevoznike čije vozilo prekoračuje propisane mase isključe iz saobraćaja i propisno kazne. Čim se stvore povoljni vremenski uslovi Uprava za saobraćaj će kroz redovno i investiciono održavanje izvršiti sanaciju najkritičnijih oštećenih dionica na ovom putu”, rekao je Radulović.

Direktor Uprave za saobraćaj, Radomir Vuksanović, kazao je da je dionica puta od Mateševa do Trešnjevika pretrpjela velika oštećenja i da je naročio ugrožena dionica u dužini od pet kilometara.

“Ekipe Crna Gora put-a, koje rade na redovnom održavanju, već otklanjaju najveće nedostatke, te kada vremenske prilike dozvole moći će da se pristupi ozbiljnijim radovima na sanaciji ovog dijela putnog pravca”, rekao je Vuksanović.

Radulović je prilikom obilaska terena razgovarao sa predstavnicima mjesnih zajednica Bare Kraljske, Vranještica i Kalje koje gravitiraju na teritoriji Opština Kolašin i Andrijevica. Jedna od tema bila je puštanje u saobraćaj putnog pravca Lubnice-Jezerine.

“Ja razumijem nezadovoljstvo mještana ovog kraja ali još jednom pozivam na strpljenje. Uprava za saobraćaj je formirala Komisiju za tehnički prijem radova, te shodno nalazu Nadzornog organa, Komisije i nadležne inspekcije donijeće se odluka o spremnosti puštanja puta u saobraćaj. U narednih nekoliko dana imaćemo preliminarni nalaz i stav nadležnih službi i shodno tome će se postupiti”, najavio je Radulović.

Tokom posjete Opštini Kolašin Radulović je razgovarao sa predsjenikom Opštine Petkom Bakićem i potpredsjednikom Vasilijem Ivanovićem.

