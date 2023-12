Radulović: Preispitati stanje u energetskom sektoru

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Profesor i član Pokreta za promjene, Branko Radulović, pozvao je glavnog specijalnog tužioca, Vladimira Novovića da detaljno preispita stanje u energetskom sektoru, zbog osnovane sumnje u, kako je rekao, organizovani kriminal u mnogim aktivnostima.

“Takođe ga pozivam da intenzivira postupak povodom krivičnih prijava koje sam predao zbog osnovane sumnje da se radi o organizovanom kriminalu u vezi sa takozvanom rekonstrukcijom Termoelektrane (TE) Pljevlja i izgradnje Hidroelektrane (HE) Komarnica za koje je već izdao naredbu za sprovođenje izviđaja protiv određenih osoba”, naveo je Radulović u saopštenju.

On je apelovao da SDT preispita način izdavanja dozvola za izgradnju solarnih polja i vjetroparkova koje se realizuje na krajnje protivzakonit i netransparentan način, gdje se štete po državu procijenjuju na nekoliko milijardi EUR.

Radulović je stanje u energetskom sektoru ocijenio katastrofalnim.

“Uskoro se gasi TE Pljevlja, energetski lobi na kolonijalan način gradi solarna polja i vjetroparkove i troši naše ograničene potencijale. Predsjednik Republike Srpske, Milorad Dodik nastavlja da nas potcjenjuje otimajući naše vode u Bilećkom jezeru, ovakva gradnja HE Komarnica i HE Kruševo je egzistencijalni i tehno-ekonomski promašaj, a novih mehanizama održivosti i energenata nema ni u najavama”, kazao je Radulović.

Prema njegovim riječima, Vlada i parlamentarna većina ništa ne čine da ubrzane negativne tokove zaustave i tako umanje pogubne posledice i postignu parcijalne pozitivne efekte, već naprotiv.

“Nastavlja se kontinuitet politike Demokratske partije socijalista (DPS). Na ovaj način ne samo da ostajemo bez ogromnog prihoda već ćemo biti u gubicima, imati deficit električne energije, ekološke probleme, imati sve veće socijalne probleme, proizvesti inflaciju”, smatra Radulović.

On je naveo da je još jedna velika pohara u energetici grabež ogromnih površina zemljišta i izgradnja velikih solarnih polja i vjetroparkova na brojnim lokacijama po Crnoj Gori, koji se odvija ovih dana, od Cetinja pa do Rožaja.

“Desetine novonastalih privatnih firmi čiji su osnivači jedno ili više građana, koji su samo paravani za pojedine tajkune, će izgraditi solarna polja i vjetroparkove snage, prema nekim informacijama, preko četiri gigavata (GW). Nažalost, svi će oni dobiti od Vlade urbanističko-tehničke uslove i suglasnost o priključenju na Crnogorski elektoprenosni sistem, na štetu Crne Gore, protivno evropskoj praksi, možda čak i kao „privilegovani“ proizvođači. Sve je obavijeno velom tajni”, ocijenio je Radulović.

Uz to, kako je dodao, rukovodioci i funkcioneri slavodobitnički potpisuju „izdaje“ u obliku memoranduma sa pojedinim privatnim firmama o zajedničkoj izgradnji novih obnovljivih izvora.

“Da li se pita gradonačelnik Cetinja, prije nego potpiše ugovor sa privatnim firmama, zašto je neko kupio desetine miliona kvadrata „kamenog mora“ u Katunskoj nahiji po cijeni od par centi po kvadratu za gradnju solarnih polja i kako je to regulisano u državama EU. Morao je znati da lokalne samouprave u zemljama EU zahtijevaju od invetitora jednokratnu nadoknadu od 200 hiljada EUR po instalisanoj snazi od jedan megavat (MW). To bi za Cetinje bilo nekoliko stotina miliona EUR, zatim bi Cetinje dobijalo takozvanu jeftinu električnu energiju, po cijeni čak samo od 25 €/MWh”, rekao je Radulović.

Prema njegovim riječima, da ništa nije slučajno pokazuje i činjenica da smo jedina država na Zapadnom Balkanu i u EU koja još nije usvojila Zakon o obnovljivim izvorima energije i njime definisala tendersku proceduru, vlasništvo, koncesione nadoknade, aukciju, „mapirala“ prostor i druge pojedinosti.

“Podsjećam da je zakon trebalo usvojiti prošle godine i da nas je na to upozoravala EU kroz svoje izvještaje, a do tada je trebalo sprovesti moratorijum za privatne investitore. Takođe, ništa ni od toliko najavljivanog i obavezujućeg Nacionalnog energetskog i klimatskog plana, a Nacrt Prostornog plana Crne Gore do 2040. godine je bezvrijedan materijal, koji se ne može unaprijediti”, dodao je Radulović.

On je naveo da pitanje naših voda Bilećkog jezera više nije samo ekonomsko i imovinsko pitanje, već pitanje dostojanstva Crne Gore.

“Da nam je imalo stalo do njega, već odavno bi koristili svoje vode prevodeći ih za rad HE Perućica ili za rad nove HE Boka”, rekao je Radulović.

On je naveo da bi naši funkcioneri trebalo makar da znaju da su klimatske promjene postale intenzivne, te da će već u ovom vijeku doći do deficita vode za biodiverzitet, da se predviđa da će protok vode u Crnoj Gori do 2050. godine biti manji više od 30 odsto.

“Samo zbog ovih činjenica gradnja HE Komarnica i HE Kruševo, kao „protočnih“ je besmisleno. Bili bi to tehno-ekonomski promašaji. One moraju biti dio sistema zajedno sa rekonstruisanom HE Piva I i novom HE Piva II, kao hibridne, reverzibilne i vršne hidroelektrane. Varijante mogu biti potapanje Šavnika kod izgradnje HE Komarnica i potapanje dijela teritorije Republike Srpske kod izgradnje HE Kruševo”, ocijenio je Radulović.

On je upozorio da je pitanje budućnosti energetskog sektora, pitanje opstanka Crne Gore.

“Premijer Milojko Spajić i resorni ministar Saša Mujović su do sada pokazali da nemaju viziju i da nijesu sposobni da riješe mnogobrojne probleme i valorizuju preostale potencijale. To će nas dovesti u situaciju da umjesto da kroz pet-šest godina imamo veliki suficit električne energije iz obnovljivih izvora i profit od nekoliko milijardi EUR, mi ćemo imati deficit električne energije u vrijednosti od nekoliko stotina miliona EUR. Zato gospodo, ako nijeste dostojni ovih izazova podnesite ostavke”, rekao je Radulović.

Rješenja, kako je ocijenio, koliko god da je složena situacija, su jednostavna.

“Za energetski investicioni bum nije nam potreban novac, već vizija i znanje. To pokazuje i posljednji primjer gdje EU u okviru šestog paketa iz Ekonomskog plana za Zapadni Balkan je odobrila dva projekta vjetroparkova u Bosni i Hercegovini (BiH) i jedan za solarnu elektranu u Albaniji ukupne vrijednosti 333 miliona EUR, od kojih su 75,4 miliona EUR bespovratna sredstva”, precizirao je Radulović.

Crnoj Gori je, kako smatra, neophodno osnivanje Instituta za razvoj Crne Gore, koji bi okupio najveće domaće i strane eksperte, koji bi nudili optimalne strategije, planove i „zrele“ projekte i osnivanje Razvojne banke Crne Gore i Obvezničkog fonda Crne Gore za kofinansiranje „zrelih“ projekata zajedno sa EU i komercijalnim bankama.

