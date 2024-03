Radulović obišao radove na dionici Rožaje-Špiljani

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Ministar saobraćaja i pomorstva, Filip Radulović, nenajavljeno je obišao dionicu puta Rožaje-Špiljani nakon što je prvobitno saopšteno da će izvođač danas nastaviti sa radovima.

Kako izvođač nije intezivirao radove željenom dinamikom, Radulović je tražio od Uprave za saobraćaj da sa izvođačem dogovori inteziviranje radova.

“Želim da pošaljem poruku da se ovaj put mora završiti do 15. juna, prije početka ljetnje sezone. Ukoliko radovi ne budu završeni do predviđenog roka izvođač će biti u obavezi da plaća penale”, rekao je Radulović.

On je poručio da se niko ne smije igrati sa rokovima.

“Ne možemo više da čekamo, nama je putna infrastruktura nužna. Za mene je neprihvatljivo da se ne poštuju rokovi gradnje”, kazao je Radulović.

On je zaključio da je na samom početku svog mandata rekao da će insistirati da se poštuju rokovi prilikom realizacije svakog projekta.

