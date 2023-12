Radulović: Nacionalni avio-previznik spreman da održi povezanost sa značajnim tržištima

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Uspostavljanje letova za Rim pokazuje značaj postojanja nacionalnog avio-prevoznika koji je spreman da održi povezanost Crne Gore sa tržištima značajnim za emitivni turizam, saopštio je ministar saobraćaja i pomorstva Filip Radulović.

„Uspostavljanjem letova za Rim još jednom se pokazuje značaj postojanja nacionalnog avio-prevoznika koji u situaciji kada drugi avio prevoznici odustaju od letova pokazuje spremnost da održi povezanost Crne Gore sa značajnim tržištima, koja predstavljaju potencijal kako za ekonomsku saradnju, tako i za emitivni turizam“, rekao je Radulović na svečanosti povodom prvog leta Air Montenegra na liniji Podgorica – Rim.

Iz kompanije ToMontenegro su saopštili da je danas realizovan prvi let nacionalnog avio-prevoznika na liniji Podgorica-Rim, kao i da će od danas avioni

Air Montenegra ka glavnom gradu Italije letjeti dva puta sedmično, svakog petka i ponedeljka.

Izvršni direktor Air Montenegra, Mark Anžur, kazao je da će linija Podgorica-Rim biti cjelogodišnja, sa očekivanim povećanjem frekventnosti u narednim godinama.

„U toku ove godine, u periodu od januara do novembra, ka ovoj destinaiciji prevezeno je 39 hiljada putnika. Prema našem planu u toku ove zimske sezone očekuje se da će Air Montenegro ka Rimu prevesti oko četiri hiljade putnika, dok je očekivanje da će u toku ljetnje turističke sezone biti prevezeno oko deset hiljada putnika“, naveo je Anžur.

Aambasadorka Italije u Crnoj Gori, Andreina Marsella, smatra da će otvaranje direktne linije Podgorica-Rim dodatno približiti dvije države.

„Mi smo bliske države u svakom pogledu, kulturalnom, istorijskom i geografskom, ali to ne bi značilo mnogo bez postojanja direktne povezanosti. Pred nama je veliki izazov, jer ćemo povezivanjem u narednim godinama dodatno politički i ekonomski jačati saradnju“, rekla je Marsella.

Direktor Aerodroma Crne Gore, Vladan Drašković, saopštio je da je kompanija Air Montenegro još jednom jasno demonstrirala razliku između razmišljanja koje gaje komercijalne avio-kompanije u vlasništvu drugih entiteta i značaja za avio povezanost koji ima nacionalni avio-prevoznik.

On je dodao da Air Montenegro nije samo kompanija već i dio ukupne crnogorske infrastrukture.

„Tako su još jednom pokazali da nijesu motivisani isključivo kriterijumima profitabilnost, već da razumiju svoju ulogu u razvoju strateškog interesa države. U tom smislu želim im puno uspjeha i spremni smo da im pružimo svaku moguću pomoć u okviru mogućnosti Aerodroma Crne Gore“, kazao je Drašković.

Potpredsjednik Vlade za rad, obrazovanje, zdravsto i socijalnu politiku, Srđan Pavićević, smatra da pokretanje linije Podgorica-Rim predstavlja samo prvi korak ka unapređenju partnerstva dvije države.

„Kako je prepoznata neophodnost jačanja međusobnih odnosa dvije zemlje, inspirisana tradicionalno prijateljskim istorijskim i savremenim vezama koje među njima postoje, kao i izuzetno dobrim postojećim odnosima, danas svjedočimo konkretizaciji strateške odluke Vlade – uspostavljanju leta na liniji Podgorica-Rim“, saopštio je Pavićević.

On je rekao da, imajuću u vidu aspiraciju Crne Gore da postane punopravana članica EU, kao i podršku koju Italija pruža tom procesu, u želji za daljim razvijanjem i jačanjem svih vidova saradnje i jačanja međusobnih odnosa, pokretanje ove linije predstavlja samo prvi korak ka unapređenju partnerstva dvije zemlje.

