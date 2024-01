Radulović: Kontinuirano ćemo pratiti rad preduzeća

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Ministarstvo saobraćaja i pomorstva je, Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji, uvelo posebnu organizacionu jedinicu – Odjeljenje za unapređenje korporativnog upravljanja.

Cilj je da se, kako je objašnjeno iz Ministarstva, stvori efikasnije upravljanje i korišćenje državne imovine za privredna društva u većinskom vlasništvu države koja su pod Ministarstvom saobraćaja i pomorstva, a sve u korist javnog interesa.

Ministar saobraćaja i pomorstva, Filip Radulović, kazao je da će na taj način obezbijediti kontinuirano praćenje poslovanja privrednih društava uz povećanu mogućnost blagovremene reakcije osnivača, a smanjiće se i prostor za netransparentno ponašanje i korupciju.

On je kazao da će se, osnivanjem korporativnog odjeljenja, unaprijediti finansijska efikasnost preduzeća kroz kontinuirani monitoring, te da će se bolje upravljati raspoloživim resursima, a sve u cilju povećanja prihoda države i održivosti samih preduzeća.

„Ministarstvo će kreirati platformu za kvartalno i mjesečno izvještavanje, kao pozitivnu praksu koja će se primjenjivati u narednom periodu, te će na taj način privredna društva preuzeti obavezu da u toj formi periodično dostavljaju podatke”, naveo je Radulović.

Na taj način će, kako je dodao, kontinuirano pratiti rad preduzeća i u svakom trenutku imati uvid u njihovo poslovanje što im daje mogućnost pravovremenog reagovanja kako ne bi dolazili u situaciju da preduzeća na kraju fiskalne godine završe sa negativnim rezultatom.

“Ministarstvo će pomoći i biti na raspolaganju privrednim društvima pri izradi strateških planova razvoja koji mogu podrazumijevati određene pozitivne izmjene u odnosu na ono što je bila dosadašnja praksa”, zaključuje se u saopštenju.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS