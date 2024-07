Radulović i Vesić otvorili zajedničku željezničku stanicu

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Resorni ministri saobraćaja Crne Gore i Srbije, Filip Radulović i Goran Vesić, otvorili su zajedničku pograničnu željezničku stanicu u Bijelom Polju.

Radulović je poručio da će se otvaranjem zajedničke stanice skratiti vrijeme zadržavanja i potrebne procedure na graničnom prelazu između Crne Gore i Srbije i omogućiti nesmetan protok ljudi i robe, kao i povećanje stepena korišćenja transportnih sredstava.

“Kroz istovremeno ulaganje u željezničku infrastrukturu i bolju povezanost juga i sjevera Crne Gore, realizacijom projekta stvaraju se preduslovi za kvalitetan razvoj cjelokupne privrede, jer olakšane procedure na graničnim prelazima dovode do skraćenja vremena putovanja, a samim tim i privlačenja robnih tokova i njihovog usmjeravanja ka Luci Bar”, rekao je Radulović.

Prema njegovim riječima, radeći zajedno na ovakvim projektima, doprinose međusobnom razvoju i povezanosti ekonomija i boljoj povezanosti sa zemljama EU.

Vesić, koji je ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Srbije, kazao je da su integrisani granični prelazi zajednički prioritet.

“Brza veza među ljudima će se pospješiti kroz realizaciju više zajedničkih projekata na polju infrastrukture, a otvaranjem zajedničke zeljezničke stanice u Bijelom Polju smo nastavili sa saradnju sa Crnom Gorom koju ćemo ubuduće dodatno unapredjivati”, rekao je Vesić.

Iz Ministarstva je saopšteno da ovaj projekat spada u širi kontekst regionalne saradnje u okviru Berlinskog procesa, odnosno Transportne zajednice Jugoistočne Evrope i Akcionog plana.

Direktor Stalnog sekretarijata Transportne zajednice, Matej Zakonjšek, rekao je da neadekvatne transportne mreže i nedostatak koordinacije ozbiljno ograničavaju povezanost građana u regionu sa Evropskom unijom.

„Rješavanje ovih pitanja zahtijeva ulaganja u infrastrukturu, kao i bolju saradnju među susjedima. Stanica u Bijelom Polju je već postala odličan primjer za cijeli region. Pod jednim krovom sarađivaće nadležni organi i voz više neće morati da staje dva puta kao ranije“, rekao je Zakonjšek.

Projekat zajedničke željezničke stanice finansiran je sredstvima Evropske unije.

Zamjenik šefice Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori, Rikardo Seri, rekao je da će taj rekonstruisani objekat postati savremena željeznička infrastruktura na jednom mjestu za jeftinije, brže i jednostavnije granične prelaze.

“Zajednički granični prelaz u Bijelom Polju pripada željezničkoj interkonekciji TEN-T Core Route 4 i ne samo da će poboljšati veze između dvije zemlje i njihovih naroda, već će podstaći ekonomske aktivnosti i trgovinu preko granice”, naveo je Seri.

Nakon otvaranja zajedničke željezničke stanice Radulović i Vesić imali su bilateralni sastanak na kome se razgovaralo o infrastrukturnoj povezanosti Crne Gore i Srbije.

