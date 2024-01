Radulović: Aerodromi spremni za ljetnju sezonu

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Aerodromi Crne Gore spremni su za predstojeću ljetnju turističku sezonu, poručio je ministar saobraćaja i pomorstva Filip Radulović.

On je sa saradnicima posjetio aerodrom Podgorica, gdje je razgovarao sa menadžmentom kompanije.

“Uvjeravam da ćemo odgovoriti svim izazovima i da ćemo ove godine opslužiti rekordan broj putnika na aerodromu Podgorica. Od kada sam stupio na poziciju ministra saobraćaja i pomorstva, veliku pažnju posvećujem vazduhoplovstvu, jer smatram da je taj sektor izuzetno važan, s obzirom na to da je Crna Gora prepoznata kao atraktivna turistička destinacija i da veliki broj turista koristi avio-saobraćaj da bi došao u našu zemlju”, kazao je Radulović.

On je, kako je saopšteno iz Ministarstva, naglasio značaj unapređenja avio-dostupnosti.

“Mišljenja sam da nijesu iskorisćeni svi mehanizmi koje nam omogućava regulativa Evropske unije da unaprijedimo avio-dostupnost u Crnoj Gori. Zato nam je ideja da pokušamo da iskoritimo postojeću praksu koju imamo u okruženju. Trenutno radimo na formiranju radne grupe koja će se intezivno baviti pitanjem avio-dostunosti u Crnoj Gori i sve uraditi da se trenutna situacija značajno unaprijedi”, kazao je Radulović.

Radulović i direktor Aerodroma Crne Gore, Vladan Drašković, razmijenili su mišljenja u vezi sa otvorenošću aerodrome, posebno u periodu ljetnje turističke sezone.

“Mišljenja sam da radno vrijeme aerodroma treba produžiti, jer bismo na taj način omogućili veći broj letova i time bi veći broj turista posjetio Crnu Goru. Namjera nam je da aerodorom u Podgorici bude otvoren kao veći aerodromi u regionu i to 20 ili čak 24 sata. Naišli smo na nekoliko izazova koje moramo da riješimo da bi ova ideja mogla da se realizuju”, poručio je Radulović.

Drašković je istakao da je više nego zadovoljan sastankom sa resornim ministrom i njegovim saradnicima, poručivši da će Aerodromi, operativno spremniji nego lani, dočekati predstojeću ljetnju sezonu.

“Dotakli smo sve teme za koje mi u Aerodromima smatramo da su važne i da zaslužuju pažnju na ovakvom nivou. Ne samo da smo ih dotakli, nego smo ih prokomentarisali do nivoa da vjerujem da su obje strane izašle sa informacijom više, koje će nam pomoći u pripremanju za narednu sezonu i u donošenju strateških odluka”, rekao je Drašković.

Radulović je upoznao menadžment Aerodroma sa namjerom Ministarstva da od zainteresovanih kompanija traži ponude koje su spremne da daju za preuzimanje dva crnogorska aerodroma na koncesiju.

On je najavio da će u narednom periodu biti izmijenjen Odbor direktora Aerodroma Crne Gore.

“Imaćemo dva člana koji su stručnjaci sa referencama u različitim oblastima, a koji će se birati preko javnog poziva”, rekao je Radulović.

On je pozvao sve zainteresovane kandidate, koji imaju stručne reference, da se prijave i svoje biografije pošalju do 1. februara na mejl [email protected].

