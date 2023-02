Radović: Nemam obavezu da vratim otpremninu

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Izvršni direktor To Montenegra, Saša Radović, koji je do juna 2021. godine bio predsjednik borda Hotelske grupe (HG) Budvanska rivijera, saopštio je da je nesporno da ne postoji njegova obaveza da budvanskom preduzeću vrati isplaćenu otpremninu.

“Nesporno je da u konkretnom slučaju ne postoji bilo kakva moja obaveza prema HG Budvanska rivijera, a posebno ne vraćanja otpremnine. A posebno ne postoji odgovornost privrednog društva To Montenegro u kome sam nakon isteka predviđenog zakonskog roka stupio na dužnost vršioca dužnosti izvršnog direktora sa mandatom od šest mjeseci”, kazao je Radović Pobjedi.

Vlada je 15. decembra prošle godine imenovala Radovića za vršioca dužnosti izvršnog direktora nacionalne avio-kompanije.

Komentarišući stav odbora direktora Budvanske rivijere da im treba vratiti 76 hiljada EUR isplaćene otpremnine, Radović je podsjetio da je 17. juna na redovnoj skupštini akcionara Budvanske rivijere prestala potreba za njegovim angažovanjem u tom preduzeću, pa je razriješen sa mjesta predsjednika borda, na osnovu čega mu je isplaćena otpremnina.

On je naveo da nemogućnost nastavka radnog angažovanja u HG Budvanska rivijera nalaže i stav Agencije za sprečavanje korupcije, koji kaže da član odbora direktora ne može u periodu od dvije godine po prestanku javne funkcije da stupi u ugovorni odnos ili drugi oblik poslovne saradnje, odnosno da obavlja djelatnost u istom privrednom društvu u kojem je vršio javnu funkciju.

On je kazao da član 21, stav 7 Zakona o radu, za koji tvrdi da se jedini može primijeniti u konkretnoj situaciji, decidno propisuje rok od jedne godine nemogućnosti zasnivanja radnog odnosa u drugom državnom preduzeću.

“Kako je od dana isplaćene otpremnine do dana mog radnog angažovanja kao v. d. izvršnog direktora To Montenegro prošlo značajno više od godinu, koji period Zakon o radu i normira kao zabranu, odnosno smetnju za zasnivanje radnog odnosa nakon isplate otpremnine po osnovu mog razrješenja kao predsjednika Odbora direktora i prestanka funkcije koju sam obavljao do tada, ne može se govoriti da sam bilo kojim svojim postupkom, a posebno novim radnim angažovanjem povrijedio bilo koju odredbu Zakona o radu, posebno ne odredbu člana 21”, tvrdi Radović.

Iz HG Budvanska rivijera se takođe pozivaju na član 21 Zakona o radu, stav 6 u kojem se navodi da zaposleni kome je isplaćena otpremnina na osnovu sporazumnog raskida radnog odnosa u državnoj firmi, ustanovi ili instituciji ne može da se ponovo zaposli u državnu firmu ili instituciju u roku od pet godina od isplate otpremnine. Tvrde da Radović još nije vratio 18 bruto plata, odnosno 76 hiljada EUR.

Radoviću je ovo druga otpremnina u karijeri. Prvu je dobio u martu 2015. godine, kad je sporazumno napustio Nacionalnu turističku organizaciju, gdje je bio direktor od 2007. godine. Tada je na ime otpremnine dobio 19 hiljada EUR. Već godinu kasnije, 1. aprila 2016. godine preuzeo je predsjedavanje bordom Budvanske rivijere.

