Radović izabrana za guvernerku CBCG

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Skupština je danas za novu guvernerku, na predlog predsjednika Crne Gore Jakova Milatovića, imenovala dosadašnju direktoricu Investiciono-razvojnog fonda, Irenu Radović.

Za imenovanje Radović na funkciju guvernerke CBCG glasalo je 58 poslanika, a protiv je bilo njih 13.

Radović će na čelu CBCG zamijeniti Radoja Žugića.

Milatović je u uvodnom dijelu rasprave o imenovanju Radović za guvernerku CBCG kazao da je ona osoba je besprekornih akademskih referenci, te da će njeno imenovanje doprinijeti unapređenju rada vrhovne monetarne institucije.

On je dodao i da će guverner, kojeg danas izaberu poslanici, imati važnu ulogu u okončanju procesa pristupanja EU u aktivnostima i reformama koje se budu odvijale u CBCG u narednom periodu.

“Zato se mora ojačati ova institucija kako bi ona bila spremna za još jedan izazov, a to je pristupanje ekonomskoj i monetarnoj uniji kao krajnjoj fazi ekonomske integracije u EU. Da bi ovo ostvarili, potrebno je da čelo te institucije postavimo osobu nesporne radne biografije i besprekornih akademskih referenci, ali i osobu koja nije član ni jedne partije, niti je protežirana”, rekao je Milatović.

Radović je, prije početka rasprave u Skupštini, poručila da vjeruje da će imati ubjedljivu podršku svih političkih struktura koje nijesu povezane sa organizovanim kriminalom.

Ona je kazala da je svim političkim, a očigledno i kriminalnim strukturama, poznato da je jedan od njenih ključnih ciljeva da sprovede reforme koje će spriječiti pranje novca kroz bankarski sistem.

Radović je diplomirala na Ekonomskom fakultetu u Podgorici 2000. godine u oblasti međunarodne ekonomije i biznisa. Dobitnik je nagrada “19. decembar” i Nagrade Univerziteta Crne Gore.

Magistarske studije iz međunarodnih odnosa završila je na Kraljevskom koledžu Univerziteta Kembridž u Ujedinjenom Kraljevstvu 2002. godine, dok je magistraturu ekonomskih nauka stekla na Konzorcijumu za istraživanja i obrazovanje u primjenjenoj ekonomiji (CORIPE) u Italiji 2003. godine.

Odbranila je doktorsku disertaciju na Univerzitetu Crne Gore 2009. godine, stekavši zvanje doktora ekonomskih nauka.

Radović je 2003. godine imenovana na mjesto šefice Britanske kancelarije u Podgorici, kao predstavnica Vlade Velike Britanije u Crnoj Gori.

Nakon proglašenja crnogorske nezavisnosti, u novembru 2006. godine, preuzela je dužnost političke zamjenice britanskog ambasadora u Crnoj Gori u Ambasadi Velike Britanije u Podgorici, do odlaska na specijalizaciju na All Souls koledž Univerziteta Oksford u Ujedinjenom Kraljevstvu u januaru 2007. godine.

Vratila se u crnogorsku diplomatiju jula 2007. godine, preuzimanjem dužnosti pomoćnice ministra inostranih poslova do oktobra 2010. godine. Radović je imenovana na mjesto ambasadorke Crne Gore u Francuskoj, Monaku i Andori u oktobru 2010. godine i dužnost obavljala do februara 2015.

U periodu od 2011-2015. godine bila je lična izaslanica predsjednika Crne Gore u Stalnom savjetu Međunarodne organizacije za frankofoniju (OIF), stalni delegat Crne Gore pri Međunarodnom birou za ekspozicije (BIE), te zastupala Crnu Goru u drugim međunarodnim organizacijama sa sjedistem u Parizu – OECD, OIV, OIE, BIPM i Eutelsat-u.

Odlukom Skupštine od marta 2017. godine imenovana je za viceguvernerku Centralne banke za kontrolu bankarskog sistema, koju dužnost je uporedo s dužnošću članice Savjeta Centralne banke, potpredsjednice Investicionog komiteta Centralne banke i pridružene članice nacionalnog Savjeta za finansijsku stabilnost.

Od 2019. godine do imenovanja na mjesto izvršne direktorice IRF-a angažovana je kao konsultant Financial Markets International, na USAID projektu reforme finansijskog sistema u Bosni i Hercegovini Agencije za međunarodni razvoj SAD (USAID), koji uključuje snaženje kapaciteta regulatornih agencija oba entiteta Bosne i Hercegovine, uvođenje FINREP-a i usklađivanje finansijske supervizije s EU standardima.

U aprilu 2014. godine dodijeljena joj je u Parizu, u sjedištu Republikanske garde Francuske Republike, zlatna medalja i povelja Univerzalne lige za javno dobro. Princ Albert II od Monaka odlikovao je decembra 2014. godine Radović, Ordenom Viteza reda Svetog Karla, najprestižnijim redom odlikovanja koje dodjeljuje Knjaževina Monako, ispred reda Grimaldi, zaslužnim pojedincima ili državama.

