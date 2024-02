Radović: CBCG posvećena procesu pridruživanja

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Centralna banka (CBCG) je izuzetno posvećena procesu pridruživanja Crne Gore EU, što je Evropska komisija (EK) prepoznala kroz svoje godišnje izvještaje o ostvarenom napretku, saopštila je guvernerka vrhovne monetarne institucije, Irena Radović.

Ona je na sastanku sa delegacijom EK, koju je predvodio evropski komesar za susjedsku politiku i proširenje, Oliver Varhelji, dodala da će CBCG nastaviti da ispunjava obaveze iz pregovaračkog procesa i time daje puni doprinos ostvarivanju strateškog državnog cilja – učlanjenja Crne Gore u EU.

Radović je, kako je saopšteno iz CBCG, zahvalila komesaru Varheljiju na posjeti vrhovnoj monetarnoj instituciji, kao i na podršci EK, koja je rezultirala visokom usklađenošću nacionalne regulative u oblasti bankarstva sa pravnom tekovinom EU.

Varhelji je prenio otvorenost EK za ulazak u novu fazu pregovora, koja znači otpočinjanje procesa zatvaranja pregovaračkih poglavlja i poručio da Crna Gora treba da iskoristi priliku i povoljan momenat da ubrza svoj evropski put.

Na sastanku je bilo riječi o novom Planu rasta za Zapadni Balkan EK, koji ima za cilj da podstakne ekonomsko približavanje zemalja Zapadnog Balkana EU.

„Plan rasta za Zapadni Balkan je instrument koji omogućava zemljama ovog regiona da iskoriste prednosti članstva u EU prije njihovog punog pristupanja“, naveo je Varhelji.

On je dodao da Plan predviđa i finansijsku podršku za ubrzanje temeljnih reformi u zemljama Zapadnog Balkana. Jedna od prioritetnih akcija za ubrzanu ekonomsku integraciju regiona odnosi se na pridruživanje zemalja Zapadnog Balkana jedinstvenom tržištu za plaćanje u eurima (SEPA).

Radović je informisala komesara Varheljija o aktivnostima koje CBCG preduzima na planu ispunjavanja zahtjeva za priključenje Crne Gore SEPA, kao i na pripremi aplikacije za pristupanje SEPA koja će u narednom periodu biti upućena Evropskom savjetu za plaćanja.

Sagovornici su se saglasili u ocijeni da Crna Gora treba da iskoristi podsticaje koje pruža EU i sprovede ključne reforme u oblastima od strateškog značaja za ubrzanje ekonomskog rasta i približavanje državama članicama Unije.

