Radno vrijeme naplatnih punktova EPCG tokom praznika

Nikšić, (MINA-BUSINESS) – Informativno naplatni punktovi Elektroprivrede (EPCG), tokom predstojećih praznika, neće raditi 1, 2. i 8. januara.

„Punktovi u tržnim centrima Big Fashion i Mall of Montenegro radiće u skladu sa njihovim radnim vremenom“, rekli su iz EPCG.

Takođe, danas će uplate na punktovima EPCG moći da se obave samo do 12 sati.

„Od 30. decembra do 9. januara korisnicima će na raspolaganju biti govorni automat na besplatnom broju Call centra 19100“, dodaje se u saopštenju.

