Radno vrijeme informativno-naplatnih punktova EPCG

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Informativno-naplatni punktovi Elektroprivrede (EPCG) neće raditi u ponedjeljak i utorak zbog Njegoševog dana, crnogorskog praznika kulture.

„U ovom periodu, korisnicima će biti dostupan govorni automat na besplatnom broju Call centra 19100“, navodi se u saopštenju EPCG.

