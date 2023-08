Radnike plaše otkazi

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Dio radnika Održavanja željezničkih voznih sredstava (OŽVS) tražio je od Vlade zaštitu njihovih prava u slučaju spajanja te firme sa Željezničkim prevozom (ŽPCG), pišu Vijesti.

Time bi otkaz moglo da dobije njih 48 ili ako bude potrebno da im se isplate otpremnine u iznosu od 24 bruto zarade.

Iz menadžmenta te kompanije Vijestima su kazali da su u velikim finansijskim i tehnološkim problemima, ali da će uraditi sve da spriječe uvođenje stečaja i zaštite radnike, te da informacije o višku od 48 radnika nijesu tačne, jer analiza nije gotova.

Radnici su svoja saznanja iznijeli u pismu koje su dostavili Vladi i Ministarstvu kapitalnih investicija (MKI) u koje Vijesti imaju uvid. Oni u dopisu ističu da je odbor direktora OŽVS krajem jula donio odluku da zajedno sa ŽPCG angažuju konsultante, kojima je glavni zadatak izrada finansijsko-ekonomske analize u slučaju pripajanja.

“Konsultanti procjenjuju da će prilikom spajanja potencijalni višak biti 48 radnika”, piše u pismu.

Zaposleni u Održavanju tvrde da o planiranom spajanju nijesu obaviješteni ni MKI, ni Vlada, kao i da tu odluku mora donijeti Skupština obje kompanije pri čemu odlučujući glas ima država, koja je većinski vlasnik.

Vijesti čekaju odgovore od MKI – da li su upoznati sa ovom finansijskom analizom koju radi OŽVS, da li su dali saglasnost dase ona radi, kada su je i zašto dali.

Kompanija OŽVS osnovana je odlukom akcionara Skupštine Željezničkog prevoza i od prvog dana 2011. godine bavi se održavanjem putničkih i teretnih kola, lokomotiva i ostalih željezničkih voznih sredstava. U pismu radnici tvrde da ne znaju kako se analizom došlo do ovog broja i traže zaštitu svojih prava te da su konsultanti precrtali cijele sektore i službe bez starosne i kvalifikacione analize u obje firme.

Oni u pismu navode i da se angažovanjem konsultanata krši Zakon o javnim nabavkama jer se izbjegava otvoreni postupak a ugovori dijele na vrijednosti ispod osam hiljada EUR, odnosno četiri puta kroz iznose od 7,5 hiljada EUR kroz jednostavan postupak nabavki.

Radnici su dodali i da su za svoj status pitali izvršnog direktora, ali da odgovor dobijaju samo od manjinskog akcionara Vladana Gačevića koji tvrdi da se radi o neistinama i spekulacijama i da će se voditi računa o svakom od njih.

“Na koji način nije nam jasno jer nijedan zahtjev za izmjenu Kolektivnog ugovora o zaštiti radnika nije usvojen”, pitaju radnici u pismu.

U pismu je objašnjeno da to željezničko preduzeće ima probleme u poslovanju od samog začetka jer se finansira od izvršenih usluga i nema subvencija od države pa je zato opstruirano u radu kroz ograničavanje cijena usluga, što je dovelo do trenutne situacije.

Radnici su kazali da je apsurd što se u kompaniju dovode novi radnici i pored navodnog viška od njih 48. Kako su kazali, apsurdno je i što se mjesec nakon donošenja odluke o izradi analize za spajanje sa ŽPCG donosi izmjena Plana javnih nabavki za 300 hiljada EUR za ulaganje u kupovinu nove opreme iz svojih sredstava.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS