Radnicima Instituta isplaćena junska zarada

Herceg Novi, (MINA-BUSINESS) – Radnici Instituta “Simo Milošević” u utorak su primili junsku platu, potvrđeno je Pobjedi.

Kako piše list, peticiju za spas ove ustanove, u okviru kampanje Unije slobodnih sindikata (USSCG), potpisalo je 4,5 hiljada građana u Nikšiću, Baru, Budvi, Bijelom Polju, Pljevljima, Kolašinu i na Cetinju.

Predsjednica Sindikalne organizacije, Marija Obradović, kazala je da u drugoj fazi Instituta trenutno boravi 600 pacijenata, a u staroj 260.

“Iako nam duže od godinu plate kasne tri do šest mjeseci, radimo profesionalno i odgovorno, o čemu svjedoči broj pacijenata. U slučaju da dođe do obustave rada, građani će izgubiti pravo na rehabilitaciju, jer se ona obavlja samo u Institutu”, objasnila je Obradović.

Vršilac dužnosti direktora Instituta, Savo Marić, kazao je da je plata uplaćena od uplata Fonda zdravstva za njihove usluge.

“Tih 330 hiljada EUR nije avansna uplata, već smo to zaradili”, poručio je Marić.

On je najavio da čeka kako će biti uplaćena pozajmica od 600 hiljada EUR, koju im je odobrio Odbor direktora Elektroprivrede (EPCG).

“Dok Ministarstvo finansija ne odobri sredstva, Fond njima ne raspolaže, a rekli su da nam EPCG ne može te pare uplatiti direktno, jer dugujemo za struju”, rekao je Marić i dodao da sa resornim ministrom na tu temu kontaktira gradonačelnik Herceg Novog Stevan Katić.

Marić je rekao da bi, kada bi dobili tu uplatu od 600 hiljada, mogli da isplate neke povjerioce i izbjegnu blokadu računa, koja je u toj ustanovi česta.

