Radnici Novih boksita dobili ponudu za zapošljavanje

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Predstavnici Sindikalne organizacije Novi boksiti dobili su od izvršnog direktora Uniprom metali, Veselina Pejovića, ponudu za zapošljavanje na sastanku koji je održan u Ministarstvu energetike i rudarstva.

Ponuda Pejovića se odnosi na zapošljavanje na neodređeno u firmi Zeta Mine za 50 bivših radnika BUMECH-a, nakon probnog rada od 30 dana, koji počinje od 1. januara, kao i predlog za preostale radnike koji su počeli angažman u firmi Novi boksiti, da moraju proći probni rad od šest mjeseci u skladu sa zakonom, nakon čega će svi koji su zadovoljili kriterijume zasnovati radni odnos na neodređeno vrijeme.

Sastanak Pejovića sa predstavnicima rudara i zaposlenih u Novim boksitima održan je na inicijativu resornog ministra Saše Mujovića.

„Takođe, Pejović je ponudio Sindikalnoj organizaciji da mjesečna proizvodnja bude 22 hiljade tona i da im je zagarantvana mjesečna nadoknada koju su ostvarivali u firmi Novi boksiti, a svaka veća prozvodnja od ponuđene biće kroz bonuse nadoknađena“, navodi se u saopštenju Ministarstva.

It tog Vladinog resora su objasnili da je Mujović inicirao hitno organizovanje sastanka, iako prava radnika i oblast radnih odnosa nijesu u nadležnosti Ministarstva energetike i rudarstva. Sastanak je organizovan nakon što su rudari u četvrtak počeli proteste i najavili radikalizaciju daljih aktivnosti sindikata, što je posljedica sporazumnog raskida ugovora između podizvođača.

„Svjestan nezadovoljstva koje su iskazali rudari i njihove nezavidne pozicije u ovom trenutku, organizovao sam hitan susret, kako bismo u domenu onoga što jeste nadležnost resora na čijem sam čelu pokušali da pronađemo najbolji model izlaska iz problema. Drago mi je da se pozivu odmah odazavao i Pejović, iskazajući na taj način spremnost da razgovorom dodjemo do rješenja“, istakao je Mujović na početku sastanka.

Prema njegovim riječima, prioritet je da se riješi status zaposlenih u okviru zakonskih mogućnosti i da postoji dobra volja svih strana da se to pitanje riješi odmah i tako okonča nesigurnost i nezadovoljstvo koje vlada među rudarima.

Na sastanku je takođe dogovoreno formiranje nezavisne komisije u kojoj će biti predstavnici resornog ministarstva, Uniprom metala i Sindikalne organizacije Novi boksiti, koja će obići Đurakov Do i Biočki stan i sačiniti zapisnik o zatečenom stanju.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS