Radnici Instituta odgađaju štrajk do 25. aprila

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Štrajkački odbor Sindikalne organizacije Instituta „Simo Milošević“ odlučio je da odgodi najavljeni štrajk do 25. aprila zbog, kako su saopštili, uvjeravanja da Vlada intenzivno radi na rješavanju nagomilanih problema.

U skladu sa tom odlukom, od štrajka su odustali i u sektoru ugostiteljstva, prenosi RTV Herceg Novi.

Predsjednica Sindikalne organizacije Marija Obradović kazala je da su razlozi za odlaganje štrajka bazirani na zaključcima sa sastanka predstavnika Izvršnog odbora Sindikata i menadžmenta sa ministrom zdravlja Vojislavom Šimunom i potpredsjednikom Vlade za rad, obrazovanje, zdravstvo i socijalu Srđanom Pavićevićem.

“Dobili smo uvjeravanja da se na nivou Vlade vrlo intenzivno radi na tome da stečaj nije opcija, prvenstveno kroz niz faza, koje podrazumijevaju pomoć Institutu Igalo”, rekla je Obradović.

Kako je rekla, najprije se govori o pomoći u sanaciji Instituta od Vlade, koja podrazumijeva finansijsku injekciju od deset miliona EUR, kojim bi se prvenstveno riješio problem Jugobanke u stečaju, koji blokira račun sada već više od dva mejseca.

Obradović je saopštila da je kreiran plan rekonstrukcije za narednih šest mjeseci, koji podrazumijeva 30 miliona EUR ulaganja na ime tih aktivnosti, kao i da su sva predložena rješenja Komisije za rješavanje statusa Instituta zakonski utemeljena.

Stečaj bi, kako je kazala, ugasio primarnu djelatnost Instituta, čime bi preko pet hiljada pacijenata, koji se godišnje liječe u Igalu, izgubilo tu mogućnost, a oko 500 radnika ostaće bez posla.

Ona je navela da je utisak, nakon saopštenja Agencije za zaštitu konkurencije da je pomoć Vlade od 1,36 milona EUR na ime duga prema Jugobanci nezakonito upućena, iako taj novac Institutu nikada nije uplaćen, da je nekome u interesu da stečaj bude uveden.

“Institut Igalo nikada nije povukao taj novac i ne može zbog toga da bude predmet bilo kakvog stečajnog postupka. U slučaju da je bilo kome sa strane pada na pamet, sada kada se situacija rješava, da zbog toga pokrene sterčajni postupak, nadamo se da će nadležni organi u Crnoj Gori adekvatno reagovati i spriječiti tu mogućnost”, istakla je Obradović.

Predstavnica sektora ugostitelja Olivera Đuratović kazala je da su, uprkos veoma lošoj situaciji, ugroženoj egzistenciji zbog plata koje kasne, pritisaka banaka zbog neuplaćenih rata kredita, problema zbog neplaćenih računa i kirija, ugostitelji odlučili da obustave štrajk.

“Shvatili smo ozbiljnost situacije, tu smo odlučili da budemo svi zajedno. Sada je posljednji momenat da i radnici budu zajedno i da krizu prebrodimo jedni sa drugima”, rekla je Đuratović.

Jelena Bulatovič iz sektora fizioterapeuta rekla je da je, bez obzira na situaciju, usluga je ostala ista i da svi terapeuti savjesno i odgovorno obavljaju svoje zadatke.

“Pored toga što u rukama imamo najjače oružje, a to je znanje, naša najveća pobjeda je kada vidimo pacijenta da se vratio svakodnevnim aktivnostima, da smo mu pomogli, ali morate da znate da svi mi imamo prioritet, a to je naša porodica. Moramo biti savjesni i odgovorni prema porodici, zato kažem da su terapeuti na rubu egzistencije”, kazala je ona.

Ispred sektora tehničke službe Dragan Vlaović kazao je da je sistem rada ugrožen, jer je obustavljena nabavka materijala, radnici više nemaju motivaciju da dolaze na posao, ali nadu uliva zalaganje nadležnih da se situacija riješi

