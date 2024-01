Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Crna Gora i Albanija moraju raditi na boljoj saobraćajnoj povezanosti, u cilju unapređenja ekonomske saradnje u svim oblastima od obostranog interesa.

Potpredsjednik Vlade za ekonomsku politiku, Nik Gjeloshaj, sastao se danas sa albanskom delegacijom koju je predvodio ministar za Evropu i vanjske poslove Albanije, Igli Hasani.

„Crna Gora i Albanija imaju odlične bilateralne odnose ojačane članstvom u NATO-u. Na tim osnovama dvije vlade moraju raditi na boljoj saobraćajnoj povezanosti, kako bi unapređivali ekonomsku saradnju u svim oblastima od obostranog interesa“, poručili su sagovornici.

Gjeloshaj je, kako je saopšteno iz njegovog Kabineta, upoznao Hasanija sa prioritetima 44. Vlade i istakao da Crna Gora ostaje privržena evroatlantskom putu.

„Crna Gora je partner i prijatelj Albanije. Nastavljamo da podržavamo naš zajednički evroatlantski put. Vjerujem da ćemo u bliskoj budućnosti imati izvjesnu i zajedničku evropsku perspektivu“, rekao je Gjeloshaj.

Tokom sastanka razgovarano je o mogućnostima saradnje u oblasti privrede, turizma i infrastrukture. Posebno su istakli mogućnost pokretanja zajedničkih projekata i unapređenje saradnje na regionalnom nivou.

Na kraju sastanka istaknuti su odlični odnosi Crne Gore i Albanije i dogovoren je nastavak saradnje u oblastima od zajedničkog interesa.

