Radionica za pisanje sažetaka projekata za grant šemu za podršku ženskom i preduzetništvu mladih

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Ministarstvo ekonomskog razvoja i turizma organizovaće u srijedu radionicu za pisanje sažetaka projekata za potencijalne aplikante za bespovratna sredstva u okviru grant šeme za podršku ženskom i preduzetništvu mladih.

Grant šema se tiče unapređenja konkurentnosti malih i srednjih preduzeća kroz podršku ženskom i preduzetništvu mladih.

Radionica je namijenjena preduzećima u vlasništvu žena i mladih mlađih od 30 godina, zatim inovaciono-preduzetničkim centrima, poslovno-tehnološkim inkubatorima i centrima za transfer tehnologija, kao i nevladinim organizacijama koje se bave oblastima razvoja poslovanja, ženskog i preduzetništva mladih i promocije izvoza.

Radionica će biti održana u periodu od devet do 16 sati, u multimedijalnoj sali Univerzitetskog sportsko-kulturnog centra.

Ministarstvo je pozvalo sve zainteresovane kandidate da se prijave putem mejla [email protected], najkasnije do ponedjeljka.

Registracija je obavezna, a broj mjesta ograničen.

Detaljnije infomracije o prijavljivanju dostupne su na sajtu Ministarstva.

Radionica se organizuje u okviru projekta Smart Adria Blue Growth programa prekogranične saradnje Italija-Albanija-Crna Gora, dok su sredstva za grant šemu obezbijeđena od Evropske unije (EU), uz kofinansiranje crnogorske Vlade.

