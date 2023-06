Najavili blokadu trajektne linije

Herceg Novi, (MINA-BUSINESS) – Ugostitelji Instituta “Simo Milošević” odlučili su da radikalizuju proteste nezadovoljni odlukom Vlade da im uplati avans od samo 600 hiljada EUR.

Oni su najavili da će u četvrtak blokirati plovidbu trajekata od 15 do 17 sati.

Kako su saopštili Novskom portalu, ogorčeni su na neiskren odnos Vlade i neispunjena obećanja i sada zahtijevaju ispunjenje svih njihovih uslova.

To su sve zaostale četiri neisplaćene plate i potpisivanje kolektivnog ugovora.

Oni su odlučili da blokiraju baš trajekt, jer su, kako su naveli, ogromna sredstva uložena do sada u preuzimanje trajektne linije Kamenari-Lepetane, a za Institut nema sredstava ni za pozajmicu.

Kako ističu, podržavaju ulaganje države u trajektni prevoz, ali ne vjeruju da nema sredstava i za njih, tim prije jer su u većinskom državnom vlasništvu.

Prema riječima ugostitelja, da su u Vladi iole razumni, dali bi i tri miliona da se isplate sve zarade i potpisali kolektivni ugovor kako bi se stopirale tužbe radnika i zaustavila blokada računa.

Takođe, kako dodaju, pametna Vlada bi dala i grejs period u vraćanju tih sredstava, regulisala cijenu usluga za goste preko Fonda i tako bi Institut “stao na noge”.

“Malo treba i volje i sredstava za Institut Igalo i svima je nejasno zašto neće zaista da pomognu“, naveli su ugostitelji.

Oni su najavili novi sastanak konobara i kuvara i svih koji hoće da ime se pridruže, početkom sedmice. Tada će definitivno odlučiti o sljedećim koracima.

