Radiće na podsticanju ekonomske saradnje dvije zemlje

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Crna Gora i Ukrajina će u narednom periodu raditi zajednički na podsticanju ekonomske i razvojne saradnje dvije zemlje, ocijenili su ministar finansija Novica Vuković i ukrajinski ambasador u Podgorici, Oleh Herasymenko.

Herasymenko se zahvalio Vukoviću na gostoprimstvu, kao i crnogorskoj Vladi na podršci i solidarnosti prema narodu Ukrajine koji je našao privremeno ili trajno utočište u Crnoj Gori, uz nadu da će se saradnja između ministarstava finansija dvije države intenzivirati u narednom periodu.

Govoreći o brojnim poteškoćama sa kojima se suočava ukrajinski narod, a koji se, između ostalog, odnose i na neriješena boravišna pitanja, materijalnu ugroženost i neizvjesnost, Herasymenko je uputio apel Vukoviću da se u skladu sa nadležnostima i mogućnostima nastavi podrška.

Vuković je kazao da Crnu Goru i Ukrajinu vezuju tradicionalno dobri partnerski odnosi koji su u ovim teškim ratnim vremenima dodatno osnaženi i dodao da lično duboko saosjeća sa patnjom i izazovima sa kojima se tamošnje stanovništvo suočava protekle dvije godine.

“Očekujem da će se mir i stabilnost što prije vratiti u prijateljsku Ukrajinu“, poručio je Vuković i dodao da će Crna Gora nastaviti da se zalaže za mir, pravdu, stabilnost i sigurnost za sve građane.

Sagovornici su se osvrnuli i na ostale sfere saradnje dvije zemlje, uz akcenat na aktivnosti u vezi sa potpisivanjem sporazuma iz više oblasti, između ostalih i o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja, kao i registra štete kojem se Crna Gora pridružila.

Prvi zvanični susret Vukovića i Herasymenka zaključen je očekivanjem da će u narednom periodu zajednički raditi na podsticanju ekonomske i razvojne saradnje dvije zemlje, te da će u uslovima mira, kojem se nadaju obje strane, stvoriti osnove da se u bliskoj budućnosti jača bilateralne saradnje u svim prepoznatim oblastima.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS