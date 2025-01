Rade na tome da se pošiljke što prije isporuče krajnjim korisnicima

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Sve pošiljke koje su stigle putem Pošte Crne Gore od 1. januara, a koje još nijesu isporučene krajnjim korisnicima – primaocima, privremeno su smještene u skladištu Pošte, gdje čekaju završetak potrebnih postupaka, saopšteno je iz Uprave carina.

“Zbog tehničkih izazova i testiranja aplikacije ePaP, koja još nije stavljena u produkciju (njeno puštanje u rad očekuje se u narednim danima), Uprava carina, u saradnji sa Poštom, intenzivno radi na pronalaženju najboljeg rješenja kako bi se veliki broj pošiljki pristiglih od početka godine što prije isporučio krajnjim korisnicima”, navodi se u saopštenju Uprave carina.

Do sada je, kako su kazali, održano više sastanaka sa predstavnicima Pošte, na kojima su definisana jasna uputstva za dalji rad sa pristiglim pošiljkama.

“Očekujemo da će se u narednim danima, kroz primjenu dogovorenih procedura, uspostaviti kontinuitet u obradi i isporuci pošiljki koje trenutno čekaju u skladištu Pošte. Molimo građane za razumijevanje i strpljenje u vezi sa nastalom situacijom”, dodaje se u saopštenju.

Uprava carina je na svom sajtu objavila i objašnjenje u vezi sa obračunom i naplatom carinskih dažbina za poštanske i pošiljke koje pristižu putem operatora ekspresnih pošiljki.

