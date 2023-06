Rade na podizanju nivoa ispravnosti lokomotiva i vagona

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Kompanija Montecargo, prema riječima njenih predstavnika, nastavlja sa realizacijom Plana optimizacije voznih sredstava, odnosno podizanja nivoa ispravnosti lokomotiva i vagona.

U tom smislu, u posljednje dvije godine, upravo se vratila u Crnu Goru treća elektro lokomotiva sa investicione opravke koju je uradila rumunska kompanija Remarul 16. februar iz Kluža.

“Realizacija investicione opravke je završena i na četvrtoj elektro lokomotivi od Reloc kompanije iz Rumunije, čiji se povratak u Crnu Goru očekuje do kraja juna. U kompaniji Reloc iz Krajove u toku je investiciona opravka pete elektro lokomotive, čiji se završetak očekuje tokom septembra”, navodi se u saopštenju.

Ovaj, do kraja godine, intezivan investicioni ciklus, će vozni park lokomotiva Montecarga dovesti do 100 odsto ispravnosti, odnosno mobilnost.

Finansijska sredstva uložena u navedenu optimizaciju su oko tri miliona EUR.

Iz kompanije su kazali da se od dolaska Miroslava Brajovića za predsjednika Odbora direktora poentiralo najviše na sprovođenju optimizacije voznih sredstava, kao osnovnog sredstva za realizaciju usluge prevoza robe koji ostvaruje preko 95 odsto prihoda kompanije, kao i na sprovođenju ušteda u svim segmentima koji ne utiču na organizaciju prevoza i bezbjednost u saobraćaju.

“Radio je to putem ličnog primjera svim zaposlenim, odričući se dnevnica za službena putovanja, ne koristeći se reprezentacijom, čestim odricanjem i hotelskog smještaja. Ne koristeći vozača za realizaciju službenih putovanja sa svim pripadajućim troškovima, kako svojim tako i vozača, u periodu od dolaska na funkciju predsjednika Odbora direktora, odnosno od 12. marta 2021. godine do 1. juna ove godine, postigla se ušteda preko 20 hiljada EUR”, precizira se u saopštenju.

Suma koja je ostvarena kroz navedene uštede je upotrebljena za kupovinu službenog automobila za isključivu potrebu zaposlenih u Montecargu.

Poštenim ophođenjem prema imovini kompanije, dobrom organizacijom posla i discipline, Montecargo je, kako su zaključili, poslovao pozitivno u prošloj godini, nakon niza neuspješnih godina koje su bilježile negativan rezultat poslovanja.

