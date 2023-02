Rade na obezbjeđivanju jednakih uslova za sve učesnike na tržištu

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Agencija za zaštitu konkurencije, prema riječima njenih predstavnika, posvećeno radi na obezbjeđivanju jednakih uslova za sve učesnike na tržištu, što će biti važan faktor za sve zainteresovane francuske kompanije, potencijalne investitore u crnogorsku ekonomiju.

Predsjednik Savjeta Agencije i šef Pregovaračke radne grupe za poglavlje 8 – Konkurencija, Dragan Damjanović, sastao se u ponedjeljak sa ambasadorom Francuske u Crnoj Gori, Christianom Thimonieom, sa kojim je razgovarao o uspostavljanju bilateralne saradnje između Agencije i francuskih institucija nadležnih za oblast konkurencije, kao i o potencijalnim vidovima saradnje.

Damjanović je kazao da je zadovoljan prilikom da u otvorenom razgovoru sa Timonijeom razmjeni mišljenje o trenutnom stanju u pregovaračkom procesu i o potencijalnim iskoracima koje je u zajedničkoj saradnji moguće napraviti na planu ispunjenja zahtjeva definisanih završnim mjerilima.

“Otvorenost u postupanju i informisanje zainteresovane javnosti jedan je od osnovnih postulata u radu Agencije cijeneći važnost predmeta za socijalni položaj građana”, rekao je Damjanović.

Damjanović je saopštio da najveći izazov koji stoji pred Agencijom predstavlja dostizanje potpune finansijske nezavisnostu u cilju jačanja administrativnih kapaciteta.

Thimonie je rekao da postoje volja i prostor sa francuske strane za unaprijeđenjem bilateralne saradnje posebno u oblasti evropske integracije, što svakako predstavlja zajednički cilj Crne Gore i Francuske.

On je naveo da evropska legislativa i praksa predstavljaju, uz podršku stručnjaka iz predmetnih oblasti, osnovu ka uspješnijem upravljanju državnim kompanijama koje će na taj način sticati iskustvo neophodno za uspješno učešće na Jedinstvenom evropskom tržištu.

Na sastanku je dogovorena bliža komunikacija na planu ostvarivanja studijske posjete predstavnika Agencije francuskim institucijama nadležnim za oblast konkurencije.

Sastanku su prisustvovali politički savjetnik u ambasadi Francuske Bertran Boše, medijski ataše u ambasadi Francuske Vesna Lučić i službenik Agencije zadužen za međunarodnu saradnju Luka Dedić.

