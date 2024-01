Putna infrastruktura preduslov ravnomjernog razvoja

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Izgradnja putne infrastrukture omogućiće ravnomjeran razvoj Crne Gore, ocijenjeno je na sastanku predsjednika Vlade Milojka Spajića i crnogorske dijaspore u Belgiji.

Spajić je na sastanku, organizovanom tokom zvanične posjete Briselu, predstavio planove 44. Vlade za razvoj Crne Gore, posebno naglasivši brojne infrastrukturne projekte.

On je rekao i da dijaspora ima veliku ulogu, jer praktično predstavlja most između Crne Gore i Belgije.

Predsjednik Udruženja crnogorsko-belgijskog prijateljstva Montenegro, Goran Vratnica, zahvalio se Spajiću na prilici da u neposrednom razgovoru razmijene mišljenja i upoznao ga sa projektima kojima promovišu Crnu Goru u Belgiji.

Sastanku su prisustvovali i ambasador Crne Gore u Belgiji, Ivan Leković, šef kabineta predsjednika Vlade Branko Krvavac i savjetnica premijera za vanjske poslove.

