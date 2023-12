Putna infrastruktura preduslov ekonomskog razvoja

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Putna infrastruktura je preduslov ekonomskog napretka zemlje, zbog čega je nužno raditi na njenom razvoju, ocijenjeno je na sastanku ministra saobraćaja i pomorstva Filipa Radulovića i američke ambasadorke Judy Rising Reinke.

Iz Ministarstva saobraćaja je saopšteno da je Radulović upoznao Rising Reinke sa planovima u narednom periodu i poručio da je snaženje saobraćajnog sektora u fokusu rada Vlade.

„Radulović i Rising Reinke su istakli značaj razvoja Luke Bar, naglasivši da postoji veliki potencijal koji treba iskoristiti“, navodi se u saopštenju.

Na sastanku je bilo riječi i o planiranim i tekućim projektima u oblasti putne infrastrukture, sektoru pomorstva, kao i u sferi vazdušnog saobraćaja.

Sagovornici su razgovarali i o modalitetima buduće saradnje, kao i interesovanju američkih investitora za razvojne projekte u sektoru saobraćaja.

