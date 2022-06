Putarina za automobile na crnogorskom auto-putu najskuplja u regionu

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Putarina od 3,5 EUR za putnička vozila na budućoj dionici auto-puta Bar – Boljare je najskuplja u regionu, pokazuje uporedna analiza Vijesti.

Dionica Smokovac-Mataševo duga je 42 kilometra, što znači da će kilometar koštati osam centi.

Iz Ministarstva kapitalnih investicija, na čijem čelu je Ervin Ibrahimović, Vijestima su kazali da se putarina za upotrebu auto-puta sa zatvorenim sistemom naplate putarine izračunava i naplaćuje prema udaljenosti koju vozilo prelazi i kategoriji vozila, na osnovu jedinične cijene po kilometru pređenog puta, a da se maksimalna jedinična cijena po kilometru utvrđuje prema troškovima izgradnje, održavanja, upravljanja i troškovima razvoja auto-puta.

”Na osnovu do sada urađenih studija izvodljivosti predložena je jedinična cijena od 0,08 EUR po kilometru za putničko vozilo kao najzastupljeniju kategoriju vozila, odnosno proporcionalno uvećano za druge kategorije vozila”, saopštili su iz Ministarstva.

Cijene putarina auto-puta u regionu su znatno niže.

Tako je za dionicu auto-puta Miloš Veliki dužine oko 130 kilometara, od Beograda do Čačka potrebno izdvojiti manje od četiri EUR, odnosno oko tri centa po kilometru, što je više nego duplo jeftinije od crnogorskog auto-puta.

Ta trasa je dio budućeg auto-puta do Crne Gore.

Cijena putarine za auto-put od Sarajeva do Zenice je šest konvertabilnih maraka, što je oko tri EUR. Ta dionica je duga 53,8 kilometara, što znači da je cijena po kilometru pet centi.

Za dionicu od Skoplja do Tetova u Sjevernoj Makedoniji treba izdvojiti svega jedan EUR, ili tri centa po kilometru.

Cijena putarine je jeftinija i u znatno bogatijoj Hrvatskoj, koja je članica Evropske unije (EU). Na primjer, za dionicu od Zagreba do Rijeke, koja je duga 140 kilometara, treba uzdvojiti oko 9,3 EUR, ili nešto više od šest centi po kilometru.

Na posljednjoj sjednici Vlade utvrđene su cijene putarina za budući auto-put i za druge kategorije vozila, pa za motore iznose 1,5 EUR, dok je najviša cijena za teretna motorna vozila sa prikolicom na istoj dionici 17 EUR.

U usvojenom dokumentu predviđene su cijene i za uključenja sa mjesta Pelev Brijeg i Veruša, pa za isključenje na Mataševu treba izdvojiti dva EUR od Pelevog brijega i 1,5 EUR od Veruše.

Upitani da li smatraju da su navedene cijene putarina prikladne, ako su u regionu znatno jeftinje, iz MKI su ponovili da je cijena određena uzimajući u obzir troškove izgradnje, održavanja, upravljanja i razvoja auto-puta.

Navode da se, analizirajući cijene putarine u regionu, jedinična cijena po kilometre za putnička vozila kreće od pet centi u Srbiji do osam centi u Hrvatskoj.

”S tim da naglašavamo da su troškovi izgradnje, održavanja i upravljanja ovim auto-putevima različiti”, rekli su iz Ministarstva.

Izgradnja prioritetne dionice je počela 11. maja 2015. godine i trebalo je da bude završena na isti dan 2019. Glavni radovi su već u početku kasnili skoro godinu. Rokovi za završetak su tri puta produžavani. Sada se očekuje da auto-put bude otvoren u julu, više od tri godine nakon predviđenog roka.

