Prvi let Air Montenegra iz Brna dočekan na aerodromu Tivat

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Na tivatskom aerodromu danas je dočekan prvi let Air Montenegra iz Brna.

„Planirano je da se letovi realizuju od danas do 23. septembra, dva puta sedmično, odnosno četvrtkom i subotom“, navodi se u saopštenju Air Montenegra i Turističke organizacije Tivat.

U saradnji sa Turističkom organizacijom Tivta danas su dočekani prvi putnici tradicionalnom crnogorskom dobrodošlicom.

„Imajući u vidu značaj emitivnog tržišta Češke na turistički promet i produženje turističke sezone u Crnoj Gori, smatramo da je važno što je Air Montenegro uspostavio avio-liniju između Tivta i Brna“, dodaje se u saopštenju.

Uporedni statistički podaci za prvi kvartal u odnosu na uporedni prošlogodišnji period za tržište Češke ukazuju na opravdanost uvođenja avio-linije, s obzirom na to da bilježimo rast noćenja i broja turista sa tog tržišta sa tendencijom budućeg dinamičnog turističkog prometa sa tog značajnog emitivnog tržišta.

