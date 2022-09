Prva polovina septembra zadovoljavajuća za hotelijere

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Prva polovina septembra bila zadovoljavajuća za crnogorske hotelijere, dok se već sada se osjeća nedostatak Ukrajinaca koji su prošle godine bili dominantni u periodu postsezone.

Sezonski hoteli uskoro će biti zatvoreni, dok će oni koji rade cijele godine pokušati da se “izbore” do maja naredne godine. Hotelijeri smatraju da se ovogodišnji rezultati mogu upoređivati sa prošlom godinom, a da je 2019. još neuporediva kategorija, piše Pobjeda.

Vlasnik hotela Grbalj iz Budve, Nikola Pejović, koji je i predsjednik Udruženja hotela Crne Gore, rekao je da je prva polovina septembra bila dobra, kao i da ima najava i za oktobar.

“Ima upita, mada ima i damping cijena, tako da pojedini hoteli daju polupansion za 17 EUR, što nije dobro”, rekao je Pejović za Pobjedu.

Njegov hotel je mali porodični, koji radi cijele godine. Ove godine je zabilježio bolje rezultate nego prošle, ali se oni ne mogu uporediti sa 2019. godinom.

“Gosti su pretežno iz regiona, najviše iz Srbije, Bosne, Hrvatske, nešto iz Bugarske i Makedonije. Osjeća se nedostatak Ukrajinaca, ali trenutno je takva situacija. Kada se završi rat nadamo se da će opet doći kod nas. Hoteli koji rade sezonski, neki naši članovi, planiraju da zatvore objekte i otvore ih u maju sljedeće godine, jer ne mogu da izguraju zimu. Lakše im je ključ u bravu nego da se muče”, saopštio je Pejović.

On je dodao da je jul ove godine “debelo podbacio“.

“Startovao je kasno i trajalo je do 30. avgusta, a onda je kao nožem prekinuto. Bilo je nešto u septembru i evo nadamo se nešto u oktobru, samo da nam vrijeme potraje. Ako bude sunca biće i gostiju”, kazao je Pejović.

On smatra da nadležni treba da rade na legalizaciji privatnog smještaja, jer tu “leže“ pare.

“Neka pođu malo u privatni smještaj i obiđu stanove na dan, kao što ima po cijeloj Podgorici i vidjeće gdje im je priliv novca koji gube u budžetu. Nije to u hotelima koji rade cijele godine i zapošljavaju radnu snagu. Imamo sve više hotela, novih objekata, neka ovaj privatni smještaj uvedu u legalne tokove da plaćaju porez na dodatu vrijednost (PDV) i vjerujte da će se budžet napuniti samo tako, ne samo državni nego i opštinski”, kazao je Pejović.

On je kao jedan od velikih problema naveo radnu snagu.

“Ne možemo da čekamo da nam se papiri završavaju u MUP-u po mjesec ili dva. Ostanemo i bez radnika i gostiju”, naveo je Pejović i dodao da je problem nedostatak avio-linija koji ide u paketu sa ostalim problemima.

Direktor hotela Rivijera u Petrovcu, Nemanja Kovačević, uskoro zatvara objekat, jer gostiju već od 1. oktobra neće biti.

“Sada imamo 41 sobu prodatu od 91, znači manje od 50 odsto hotela je trenutno zauzeto. Već za tri dana biće popunjeno samo sedam do osam soba, skoro pa prazan hotel, tako da zatvaramo 2. oktobra”, rekao je Kovačević.

Gosti su im pretežno domaći i iz regiona.

“Nažalost nema dovoljno gostiju preko zapadnoevropskih agencija. Dakle, tu je veliki problem. Nijesu poslale dovoljan broj turista, tu se nije desila dobra prodaja i opet smo ,osuđeni na region. Prosto djeca su krenula u školu i lošije je vrijeme i ne možemo se ni nadati gostima iz regiona da punimo drugu polovinu septembra. Doduše prva polovina je bila dosta dobra, bilo je dovoljno interesovanja”, saopštio je Kovačević.

Problem je, kako navodi, i u nedostatku avio-letova. On je kazao da su prije korone hotel zatvarali krajem oktobra, a ove im je i druga polovina septembra skoro prazna.

“Loše vrijeme je najviše doprinijelo da se isprazni, a nema ni agencijskih rezervacija gdje važi fiksni zakup. Sa agencijama bi bio značajniji broj gostiju i to je druga priča. Tu najviše dođu stariji ljudi koji su u penziji iz Zapadne Evrope. Njima su osmišljeni boravci sa vodičima, organizuju im se eskurzije i tih sedam dana im je potpuno ispunjeno”, rekao je Kovačević.

Izvršni direktor hercegnovskog hotela Lighthouse, Jovan Vukalović, kazao je da su trenutno na 60 odsto popunjenosti, a gosti su uglavnom iz Srbije i Bosne i Hercegovine, uz jedan dio domaćih, koji dolaze preko Fonda PIO.

“Postsezona u prvom dijelu je na zadovoljavajućem nivou, ali će posljedice korone u ostalom dijelu postsezone i zime i dalje biti prisutne. Osjeća se nedostatak gostiju iz inostranstva koji su u tom periodu ranijih godina realizovali većinu noćenja”, saopštio je Vukalović.

Prema njegovim riječima postsezona i dalji period godine ne obećavaju popunjenost ništa bolju nego prošle.

“Vremenske prilike nama nijesu odlučujući faktor, već slabo interesovanje gostiju sa tržišta Zapadne Evrope i Azije koji su bili dominantni prije epidemije korone”, rekao je Vukalović i dodao da je cjelokupno ova godina za njih znatno bolja nego prošla, a samo nekih pet odsto slabija od 2019, tako da su veoma zadovoljni rezultatima.

