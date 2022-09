Prosječna zarada u Rudniku uglja hiljadu EUR

Pljevlja, (MINA-BUSINESS) – Prosječna zarada u pljevaljskom Rudniku uglja je oko hiljadu EUR, a kompanija nema neizmirenih obaveza niti kredita, saopštio je njen izvršni direktor Milan Lekić

”Energetska kriza, koja je pogodila Evropu i svijet, dala je još veći značaj našem energetskom lancu – Termoelektrani (TE) i Rudniku uglja“, kazao je Lekić na svečanoj sjednici povodom 70 godina postojanja i rada Rudnika uglja i Dana rudara Crne Gore, koji se obilježava danas.

On je dodao da je u prethodna tri mjeseca TE proizvela preko 70 odsto električne energije u Crnoj Gori, kao i da došlo do bankrota da ove godine nije bilo Rudnika uglja i TE, pišu Vijesti.

„Apelujem na rukovodstvo Elektroprivrede (EPCG) da ozbiljno razmotri mogućnost realizacije projekta drugog bloka TE. Da smo ove godine imali izgrađen drugi blok cvjetala bi Crna Gora, imali bi izvoz struje i novca za druge investicije”, rekao je Lekić.

On je naveo da su prije godinu i po preuzeli kompaniju koja je imala velike probleme, zastarjelu mehanizaciju, dugove i isplate preko 400 hiljada EUR za otpremnine bivšem rukovodstvu.

Lekić je kazao da je tokom prošle godine Rudnik uglja uplatio 20 miliona EUR državi i lokalnoj upravi po osnovu poreza i koncesionih naknada i najavio otvaranje novog kopa u selu Glisnica.

On je saopštio da su višak uglja po znatno većim cijenama uspjeli izvesti u Srbiju i da je ta saradnja korisna, naručito kada je u toku remont TE.

Predsjednik Odbora direktora Rudnika uglja, Dušan Janjušević, kazao je da je zahvaljujući investicijama ostvarena proizvodnja 1,02 miliona tona uglja što je 26,3 odsto više nego u istom periodu prošle godine.

”Za potrebe TE Pljevlja od početka godine isporučili smo 865 hiljada tona uglja, što je 20 odsto više nego prošle gdine. Ogromna potražnja za ugljom kao energentom učinila je da tržište široke potrošnje bude značajno veće i to čak 75 odsto u odnosu na prethodnu godinu i na tom tržištu smo prodali preko 160 hiljada tona uglja”, rekao je Janjušević.

Predsjednik Odbora direktora EPCG Milutin Đukanović rekao je da su u ovom vremenu Rudnik uglja i TE kičma, srce i duša energetskog sistema Crne Gore.

On je upravi Rudnika i TE poručio da će u EPCG imati potpunu podršku da se krene u realizaciju drugog bloka TE.

”Danas oni koji su nas učili da gasimo termoeletrane, ih pale. Zelena tranzicija je odlična, ali i drugi blok TE treba da se radi”, smatra Đukanović.

Izvršni direktor EPCG Nikola Rovčanin kazao da je napravljena nedopsutiva greška što i pored projektne dokumentacije i ekonomske opravdanosti nije igrađen drugi blok TE.

”Da je 2016. godine, kada je položen kamen-temeljac, u Pljevljima realizovan taj projekat ja bih sada sa ovog mjesta mogao da saopštim građanima da će od sljedećeg mjeseca imati 50 odsto manje račune za struju, a država 500 miliona EUR u budžet, da nema potrebe za zaduženjem, kao i da je Crna Gora energetski nezavisna i da ima dovoljno energije”, rekao je Rovčanin.

