Proširili kapacitete proizvodnje

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Brend AńŽeL, čiji su proizvodi ručno rađene čokoladne bombone i praline, proširio je kapacitete proizvodnje uz pomoć kredita Investiciono-razvojnog fonda (IRF) i najavio nove proizvode za početak naredne godine.

Vlasnica kompanije Alfa tim, koja stoji iza brenda AńŽeL, Anđela Vujošević, kazala je da je njihova čokoladna priča počela krajem 2020. godine.

“AnŽeL je mladi brend na crnogorskoj proizvođačkoj sceni. Bavimo se proizvodnjom ručno rađenih čokoladnih bombona i pralina pravljenih od pažljivo biranih sirovina”, rekla je Vujošević agenciji Mina-business.

Ona je kazala da su njihovi proizvodi zastupljeni u renomiranim hotelima i free shopovima i predstavljaju njihovu “ličnu kartu” u tom segmentu poslovanja.

“Takođe, poseban segment poslovanja predstavljaju korporativni pokloni za posebne prilike kao što su Nove godine, jubileji poslovanja i slično”, navela je Vujošević.

Ona je navela da se kompanija, u želji da proširi poslovanje i da što više ljudi čuje za njihov brend AńŽeL, uputila ka IRF-u.

“Aplicirali smo za kredit koji je bio potreban za kupovinu mašina. U realtivno kratkom roku smo realizovali planove i, zahvaljujući njihovoj podršci, proširili smo kapacitete proizvodnje”, precizirala je Vujošević.

Već početkom naredne godine, kako je najavila, novi proizvodi će se naći na policama maloprodajnih objekata širom Crne Gore.

“Poučeni ovim prethodnim iskustvom sa IRF-om, zasigurno možemo reći da ćemo kako budemo širili naš biznis, zakucati ponovo na njihova vrata, što toplo preporučujemo svim preduzetnicima”, zaključila je Vujošević.

