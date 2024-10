Promovisaće saradnju javnog i privatnog sektora u oblasti turizma

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Ministri turizma Crne Gore i Bugarske, Simonida Kordić i Eftim Milošev, potpisali su u Podgorici Zajednički akcioni program od 2025. do 2027. godine, čime su se dvije strane obavezale da će nastojati da promovišu saradnju javnog i privatnog sektora u oblasti turizma.

Iz crnogorskog Ministarstva turizma saopšteno je da se međusobna podrška dvije države u oblasti turizma oslanja na već dobre odnose i Sporazum između vlada Crne Gore i Bugarske o saradnji u toj oblasti iz 2016. godine.

„Potpisivanjem ovog dokumenta obje strane se obavezuju da će, u skladu sa važećim zakonima i propisima svojih zemalja, nastojati da promovišu saradnju javnog i privatnog sektora u oblasti turizma“, kaže se u saopštenju.

To, kako se dodaje, između ostalog znači da će razmjenjivati iskustva iz oblasti zimskog, pomorskog, kulturnog i eko i agriturizma.

Navodi se da sporazum podrazumijeva da će ministarstva turizma dvije države podsticati saradnju u edukaciji i obuci stručnog kadra ali i promociji investicionih projekata i da će nastaviti saradnju u okviru međunarodnih turističkih organizacija kao što je UN turizam.

„Kao i da će ispitati mogućnost sazivanja zajedničke Radne grupe, uspostavljene Sporazumom potpisanim u Herceg Novom 2016. godine“, dodaje se u saopštenju.

Kordić je rekla da je važno da postoji i formalan okvir za uspješnu saradnju.

„Nadam se da ćemo uskoro preduzeti i konkretne korake da približimo Crnu Goru i Bugarsku, i da kao region nastupimo prema dalekim tržištima. Turizam je most, turizam predstavlja kapiju koja, kada se otvori, omogućava protok brojnih privrednih aktivnosti”, poručila je Kordić.

Milošev, koji boravi u zvaničnoj posjeti Crnoj Gori, kazao je da za države regiona nije profitabilno da budu konkurencija jedna drugoj.

“Veoma sam srećan zbog ovog potpisivanja. To je jedan politički akt koji će unaprijediti već tradicionalno dobre odnose“, rekao je Milošev.

On je poručio da je Bugarska ozbiljan partner na putu Crne Gore ka Evropskoj uniji.

„Što se tiče turizma, zajedno možemo napraviti turistički proizvod, brend koji ćemo plasirati na svjetsko tržište. To je velika ideja, to je budućnost regiona i naših odnosa. To je i most prijateljstva, ali i most za biznis, nauku, trgovinu i prosperitet”, istakao je Milošev.

