Promotivne cijene karata do evropskih destinacija

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Crnogorska nacionalna avio-kompanija Air Montenegro pripremila je promotivnu akciju u okviru koje će putnici moći da kupe avio-karte do pet popularnih destinacija u regionu i Evropi po specijalnim cijenama.

“Povratne karte za Beograd dostupne su već od 99 EUR, dok u Cirih, Istanbul, Ljubljanu ili Rim možete otputovati po cijeni povratne karte već od 119 EUR”, navodi se u saopštenju.

Iz nacionalne avio-kompanije su kazali da će putnici moći da uživaju u bezbrižnom iskustvu jer su u cijenu karte uključene sve takse, ručni prtljag do osam kilograma i predati prtljag do 23 kilograma.

Period putovanja je od 22. januara do 29. marta.

Šef odeljenja za komercijalnu strategiju, red letenja i distribuciju, Dragan Popović, kazao je da će u narednim danima putnici Air Montenegra po promotivni cijenama moći da kupe avio-karte do nekih od najljepših gradova u Evropi.

On je naveo da zimski mjeseci donose manje turista, što omogućava opuštenije uživanje u znamenitostima i lokalnoj kulturi.

“Takođe, mnogi hoteli nude akcijske cijene, čime se putnicima pruža prilika da uživaju u luksuznijem iskustvu po povoljnijim cijenama. Ova kombinacija čini zimski period savršenim za istraživanje ovih destinacija Air Montenegra”, rekao je Popović.

Akcija je počela danas, a karte se mogu kupiti putem web sajta www.airmontenegro.com.

Broj mjesta po promotivnim cijenama je ograničen.

