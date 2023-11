Promocija turističke ponude NPCG u Londonu

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Učešće Nacionalnih parkova (NPCG) na Svjetskoj berzi putovanja /World Travel Market/ (WTM) u Londonu je od velikog značaja, imajući u vidu sve veću zainteresovanost međunarodnih posjetilaca za aktivni odmor, saopštio je direktor Vladimir Martinović.

„Od velikog je značaja učešće i promocija turističke ponude svih pet nacionalnih parkova Crne Gore na ovom važnom turističkom događaju u Londonu i emitivnom tržištu Velike Britanije imajući u vidu sve veću zainteresovanost međunarodnih posjetilaca za aktivni odmor i boravak u zaštićenoj prirodi. U tom pogledu, crnogorski nacionalni parkovi mogu mnogo da ponude, a posjetioci ovog međunarodnog turističkog sajma posebno se interesuju za ekoturizam i u sklopu toga višednevne posjete, planinarske i biciklističke staze, pješačenje, planinarenje i kampovanje, krstarenje i kajakarenje, rafting i splavarenje, obilazak planinskih jezera, posmatranje ptica”, naveo je Martinović.

Nacionalna turistička organizacija (NTO), u saradnji sa lokalnim turističkim organizacijama i turističkom privredom, uključujući i Nacionalne parkove Crne Gore, predstavlja crnogorsku turističku ponudu na WTM 2023, koja se održava od ponedjeljka do danas u Londonu.

Martinović je naveo da će predstavljanje turističke ponude svih pet zaštićenih područja, uz zajedničke aktivnosti NTO i lokalnih turističkih organizacija, doprinijeti efikasnijoj promociji NPCG kao jedinstvenih zelenih oaza koje pružaju mogućnosti za odmor, rekreaciju i aktivan boravak u prirodi.

On je takođe podsjetio da su u svim zaštičenim područjima tokom ljetnje sezone, kao i u post sezoni, zabilježene rekordne posjete turista iz gotovo svih krajeva svijeta. Pozitivni trend povećanja broja turista u NPCG, između ostalog, potvđuje da su ljepota prirode i njeni nacionalni parkovi, jedan od ključnih motiva posjete našoj zemlji.

„U narednom periodu, očekuju nas aktivnosti u cilju unapređenja turističke ponude, infrastrukture, mobilijara, kao i edukativnih i promotivnih programa koji će biti dostupni različitim kategorijama posjetilaca”, naveo je Martinović.

WTM je jedan od vodećih globalnih događaja za turističku industriju, na kojem učestvuju svi sektori turizma (turističke organizacije, turoperatori, turistički agenti, avio kompanije, hoteli, PR agencije, mediji i drugi).

Ova međunarodna turistička berza okuplja više od 51 hiljadu međunarodnih turističkih profesionalaca iz 182 zemlje. Učešće na ovom događaju prilika je za upoznavanje sa aktuelnim globalnim trendovima u turističkoj industriji, inovacijama, istraživanjima, savjetima eksperata i uopšte proširivanje znanja na planu poslednjih trendova, kada je riječ o putovanjima.

