Promocija turističke ponude Crne Gore u Tirani i Skadru

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Nacionalna turistička organizacija Crne Gore (NTO) u saradnji sa lokalnim iz Kotora, Tivta i Budve, promoviše cjelokupnu turističku ponudu Crne Gore u Tirani i Skadru.

Iz NTO je saopšteno da se promocija održava u Crnogorskom paviljonu, koji je otvoren u sklopu dešavanja Sedmica crnogorske kulture u Albaniji.

„Tokom događaja u Tirani, posebno oduševljenje je izazvao nastup Gradske muzike Budva i mažoretkinja iz Herceg Novog koji je NTO organizovala u saradnji sa Ambasadom Crne Gore u Tirani. Mladi su pretežno bili zainteresovani za manifestacije i zabavni program tokom ljetnje turističke sezone, dok je starija populacija bila zainteresovana za ponudu hotela“, navodi se u saopštenju.

Klodijana Kalavera iz Tirane kazala je da je posjetila Budvu i Herceg Novi, a gostoprimstvo Crnogoraca i ljepota njihove zemlje ostavilo je na nju lijepe uspomene.

„Događaj mi je omogućio da se prisjetim ovog putovanja, ali i da se informišem o mjestima koja još nijesam istražila“, rekla je Kalavera.

Crnogorski paviljon je posjetio novinar TV ABC News i Kosovo online, Bledar Kuka koji je poručio da Crna Gora ima veoma atraktivnu turističku ponudu.

„Bio sam u Crnoj Gori prije 15 godina i jedva čekam da je ponovo posjetim. Prije svega, želim ponovo da dođem jer smo komšije i moramo da znamo više jedni o drugima. A osim toga, zainteresovala me je atraktivna turistička ponuda i bogat zabavni program tokom ljeta“, naveo je Kuka.

NTO je uz podršku počasnog konzula Crne Gore u Skadru organizovala i muzičko zabavni program u Skadru, koji su propratili brojni mediji.

„Boravio sam sa porodicom u Kotoru i obišli smo cijeli zaliv, sve do Budve. Nijesmo stigli da posjetimo još mjesta u Crnoj Gori, ali sljedeći odmor ćemo rezervisati samo za sjever zemlje. Iako smo nastavili putovanje u drugim zemljama, naše srce je ostalo u Crnoj Gori“, poručio je Eren Can Uysal iz Turske.

Na događajima u Tirani i Skadru su bili prisutni mnogobrojni članovi Udruženja Crnogoraca u Albaniji.

„Očekuje se da će ova promocija doprinijeti generisanju većeg turističkog prometa sa ovog tržišta“, zaključuje se u saopštenju.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS