Promocija dobitnika grantova u projektu EmBRACE

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Privredna komora (PKCG) organizovala je sastanak 19 crnogorskih kompanija koje su u Mostaru nedavno potpisale ugovore o realizaciji projekata za koje su u okviru prvog poziva projekta pod nazivom Enhancing MSEs sustainaBle gRowth And CompEtitiveness (EmBRACE) odobreni grantovi EU.

Grantove su dobile kompanije Remid Vis, M.A.S. Code, Trony Network, Ineska, Montenegro Adventures, Alicorn, Finagate, Statpro, Partner media, MoDrone, Meditera, EVC Montenegro, Upbeat Hub, ZIP, Brain Code, Enterijeri – SNV, Sinibia, Vizin Travel i Infrastruktura.

Privrednicima su se obratile predsjednica PKCG, Nina Drakić i ministarka evropskih poslova, Maida Gorčević, a predstavnici kompanija su kratko prezentovali njihove projekte i govorili o iskustvu apliciranja za EU sredstva.

Drakić je čestitala privrednicima na rezultatima koje su postigli na prvom pozivu projekta EmBRACE koji je prvi put pružio mogućnost crnogorskim i bosanskohercegovačkim kompanijama da direktno apliciraju za grantove koji otvaraju put za razvoj novih proizvoda i usluga, unapređenje poslovanja i internacionalizaciju.

Ona je navela da je EmBRACE odlično osmišljen projekat, izražavajući nadu da će, na osnovu rezultata prvog poziva, biti produžen i podržan dodatnim sredstvima, tim prije, jer su crnogorski i projekti partnera iz Hrvatske i Bosne i Hercegovine zavrijedili polovinu ukupnih sredstava za trogodišnje trajanje projekta, umjesto predviđene trećine.

„Finansiranje 19 projekata u kojima učestvujete, od čega ste u čak šest vodeći partner, predstavljaju odličan rezultat. To je 19 novih ili unaprijeđenih proizvoda i servisa, za koje ćete dobiti podršku u ukupnom iznosu od 1,1 milion EUR. Sigurna sam da će uz obavezni dio vašeg učešča, ova podrška biti dovoljna da završite planirane ideje i plasirate ih na naše tržište, a i šire“, kazala je Drakić.

Gorčević je istakla veliki značaj ovakvih projekata za preduzetnike i sva preduzeća iz Crne Gore.

„Ovaj projekat nije samo prilika za vas da realizujete svoje ideje, već i pokazatelj vaše inovativnosti i posvećenosti. Nadam se da će ovo biti samo jedan od prvih događaja koji će poslužiti kao temelj za još mnogo uspješnih projekata koje ćete realizovati u budućnosti, posebno kada postanemo članica Evropske unije“, navela je Gorčević.

Ona je takođe istakla važnost bilateralne saradnje i povezivanja sa preduzećima iz Bosne i Hercegovine i Hrvatske, koja će doprinijeti boljim ekonomskim rezultatima.

Gorčević se osvrnula i na značaj evropskih fondova koji će biti dostupni u narednim godinama, te na podršku koju ministarstvo pruža preduzetnicima u Crnoj Gori, bilo da su u pitanju mikro, mala ili velika preduzeća.

„Sigurna sam da će kroz naredne periode evaluacije i izvještavanja biti još mnogo prilika za unapređenje vaših projekata, a Ministarstvo će biti vaš vjerni partner na tom putu“, kazala je Gorčević, uz uvjerenje da će preduzetnici Crne Gore pružiti primjere dobre prakse koji će biti uzor za druge.

Predstavnici svih firmi koje su dobile ovaj grant saopštili su da to predstavlja izuzetnu priliku koja im omogućava da unaprijede svoje projekte, prošire tržište i ostvaruju dugoročne ciljeve.

Oni su saglasni da im takvi projekti, koji su ključni za mikro i mala preduzeća, omogućavaju da dobiju neophodnu podršku za inovacije, razmjenu iskustava, kao i za povezivanje sa partnerima iz drugih zemalja. Ove firme, koje čine okosnicu crnogorske ekonomije, sada imaju šansu da nađu svoje mesto na širem tržištu, u regionu i Evropi.

Jedan od ključnih faktora uspjeha, kako su naveli, svakako je bila snažna podrška PKCG u organizovanju događaja, umrežavanju i pružanju unesebične pomoći tokom cjelokupnog procesa prijave i realizacije projekata.

„Bez te podrške, ne bismo uspjeli da ostvarimo ovako velike korake u razvoju svojih ideja i poslovanja“, poručili su oni.

Sastankom je moderirala direktorica Sektora za projekte u Privrednoj komori, Tanja Radusinović.

Nosilac projekta EmBrace je Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG-BICRO), a kroz njega se finansira saradnja mikro i malih preduzeća na pograničnom području Hrvatska – Bosna i Hercegovina – Crna Gora u sklopu Interreg VI-A IPA Programa Hrvatska – Bosna i Hercegovina – Crna Gora za period od 2021. do 2027. godine.

U sklopu Interreg VI-A programa formiran je Fond za male projekte – mikro i mala preduzeća, kao krajnje korisnike, kako bi se podstakao rast tog segmenta privrede i podržala njihova tendencija za digitalnom transformacijom.

