Projekcija planiranih prihoda države oko 1,3 miliona EUR

Pljevlja, (MINA-BUSINESS) – Projekcija prihoda države od drugog javnog poziva za davanje šuma na korišćenje prodajom drveta u dubećem stanju, iznosi oko 1,3 miliona EUR, saopšteno je iz Uprave za gazdovanje šumama i lovištima.

U prostorijama Uprave u četvrtak je završeno javno otvaranje ponuda za drugi javni poziv za davanje šuma na korišćenje prodajom drveta u dubećem stanju, koji je objavljen 6. juna.

Nakon prikupljenih svih pristiglih prijava, na drugi javni poziv se prijavilo 22 ponuđača, a predmet prodaje bilo je 110 odjeljenja, ukupne bruto drvne zapremine 125,3 hiljade metara kubnih.

„Nakon primarne analize pristiglih ponuda, konstatovano je da je od ukupno 110 odjeljenja, prodato njih 25, ukupne bruto drvne zapremine od oko 23 hiljade metara kubnih, u za sada procjenjenoj vrijednosti od oko 1,3 miliona EUR“, navodi se u saopštenju.

Nakon što komisija donese i potpiše odluke po javnom pozivu, koje će biti objavljene na sajtu Uprave, precizno će se znati činjenično stanje u vezi sa tačnom količinom prodate drvne zapremine i ostvarenih prihoda.

„Međutim, već sada se može reći da projekcija prihoda države od drugog javnog poziva iznosi oko 1,3 miliona EUR. Na osnovu preliminarnih proračuna i projekcija, može se sa zadovoljstvom konstatovati da će Uprava uspješno realizovati i drugi javni poziv, čime nastavljamo da postižemo odlične poslovne rezultate“, dodaje se u saopštenju.

Iz Uprave su podsjetili da je implementacijom Programa gazdovanja šumama za ovu godinu, planirani prihod u budžetu projektovan na 12,29 miliona EUR.

„Nakon svega šest mjeseci ove godine, preliminarna projekcija ostvarnog prihoda iznosi preko 15,5 miliona EUR, a do kraja godine biće mnogo veći, što predstavlja apsolutni rekordni prihod i najbolji poslovni rezultat ikada ostvaren u Upravi“, precizira se u saopštenju.

Uprava izražava veliko zadovoljstvo postignutim poslovnim rezultatima koji su, prema riječima njenih predstavnika, najbolji dokaz profesionalnog, kvalitetnog i odgovornog poslovanja.

„To nam daje motivaciju da u narednom periodu nastavimo još jačim i snažnijim tempom i zajedničkim i kvalitetnim radom i stručnim znanjem naših zaposlenih ostvarimo odlične razultate na svim poljima u šumarstvu i budemo primjer odgovornog, održivog, ekološki prihvatljivog i ekonomski isplativog gazdovanja šumama, koji će šumarstvu vratiti ugled i postati stožer crnogorske privrede“, zaključuje se u saopštenju.

