Projekat omogućio mobilnost crnogorskim srednjoškolcima

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Projekat Evropske unije (EU) pod nazivom Internacionalizacija sistema za stručno osposobljavanje u zemljama Zapadnog Balkana – Intervet WB, prvi je koji je omogućio mobilnost crnogorskim srednjoškolcima, što ga i čini posebnim, saopšteno je iz Privredne komore (PKCG).

„Učesnici završnih razreda srednjih stručnih škola su kroz praksu kod poslodavaca van svoje zemlje imali priliku da savladaju nove vještine, upoznaju se sa programima osposobljavanja na radu svojih vršnjaka iz zemlje domaćina, ali i upoznaju život odvojeni od kuće, bolje razumiju kulturološke razlike i unaprijede znanje stranih jezika“, rekli su iz PKCG agenciji Mina-business.

PKCG je partner na projektu Intervet WB, koji pripada Erasmus + programu. Period implementacije biće završen 30. septembra ove godine, premda je projekat već dobio svojevrstan nastavak kroz novoodobreni DC VET.

„Intervet WB projekat, koji je okupio partnere iz svih zemalja Zapadnog Balkana i jednog broja članica EU, predvođen je od agencije UNISER iz Bolonje. Ima za cilj unapređenje stručnog obrazovanja u zemljama Zapadnog Balkana kroz razvoj učenja kroz rad i sticanje praktičnog obrazovanja učenika u realnom okruženju, kao i obuku nastavnika koji realizuju nastavu u srednjim stručnim školama“, objasnili su iz PKCG.

Kroz aktivnosti ovog projekta, 45 učenika iz crnogorskih srednjih stručnih škola bilo je u prilici da pohađa praksu u trajanju od mjesec, odnosno tri mjeseca kod poslodavaca u Italiji, Španiji, Poljskoj i Sloveniji.

U isto vrijeme, 22 profesora iz Crne Gore imala su priliku da unaprijede svoja znanja kroz različite višednevne aktivnosti realizovane u Francuskoj, Holandiji, Španiji, Italiji i na Malti.

Što se programa za nastavnike tiče, predstavnici crnogorskih škola imali su, kroz više boravaka u inostranstvu, priliku da razmijene iskustva realizacije stručnog obrazovanja sa kolegama iz regiona i iz zemalja EU učesnica u projektu.

Takođe, upoznali su aktuelne mogućnosti unaprjeđenja internacionalizacije stručnog obrazovanja, te trendove razvoja obrazovanja u budućnosti.

„Jedna od važnih tema o kojoj su crnogorski nastavnici bili u prilici da razgovaraju sa svojim evropskim kolegama bilo je kako dizajnirati strategije za uključivanje programa međunarodnih kompetencija u nastavne planove, te o mikrokreditima u transnacionalnoj mobilnosti učenja“, rekli su iz PKCG.

Iz PCKG su naveli da mikrokrediti dobijaju sve veći značaj u Evropi zbog svog fokusa na definisanje ishoda učenja i sertifikacije ključnih kompetencija koje su učenici stekli tokom iskustva mobilnosti.

Po povratku u zemlju, nastavnici su imali obavezu da sa stečenim znanjima upoznaju i svoje kolege iz škola u kojima rade.

Iz PKCG, koja je na projektu jedini partner iz Crne Gore, saopštili su da su učesnici programa mobilnosti veoma zadovoljni stečenim znanjima i iskustvom i da bi vrlo rado preporučili mlađim generacijama da se prijavljuju za ovakve programe.

U Komori su zadovolji činjenicom da su polaznici mobilnosti bili iz škola iz svih krajeva zemlje, te različitih usmjerenja.

Selekciju je vršio vodeći partner na bazi prijave, koja je obuhvatala i video sa motivacionom porukom kandidata.

Iz PKCG su kazali da su uvjereni da će rezultati Intervet WB projekta biti dobra preporuka za mogući novi ciklus finansiranja ovakvih aktivnosti kroz Erasmus +, ali i druge programe koji se finansiraju iz fondova EU.

