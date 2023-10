Projekat Brskovo će imati značajne ekonomske efekte na lokalnu zajednicu

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Implementacija projekta Brskovo, koje će prema naznakama zaposliti do 700 radnika, imaće značajne ekonomske efekte na lokalnu zajednicu, ali i na cjelokupnu Crnu Goru, ocijenio je premijer Dritan Abazović.

On je na sastanku sa građanskom aktivistkinjom Gordanom Đukanović, povodom realizacije projekta rudnika Brskovo, sa aspekta razvojne i politike ravnomjernog regionalnog razvoja, istakao neophodnost dalje diverzifikacije ekonomije, te stavljanja u funkciju svih razvojnih resursa kojima Crna Gora raspolaže.

Abazović je, kako je saopšteno iz njegovog Kabineta, zahvalio Đukanović na brizi za životnu okolinu u Mojkovcu i informisao da je kao predsjednik Vlade održao nekoliko konsultativnih sastanaka sa predstavniima lokalne zajednice a na kojima je istaknuta neophodnost realizacije pomenutog projekta na benefit lokalne zajednice i građana Mojkovca.

Tokom održanih sastanaka navedeno je da je realizacija projekta rudnika Brskovo egzistencijalno pitanje za Mojkovac i građane koji se svakodnevno iseljavaju radi nedostatka poslova.

Đukanović se zahvalila na mogućnosti da u direktnoj komunikaciji sa Abazovićem izloži sve one argumente kojima se protivi realizaciji tog projekta.

Ona je navela da predmetnog projekta nema u Nacrtu prostornog plana te kao takav se ne može realizovati. Takođe, kako navodi, realizacija projekta izazvaće značajne negativne posljedice na životnu sredinu te da je u tom smislu neophodno uraditi dodatne analize koje će pokazati na koji način investitor hoće da realizuje ovaj projekat.

Abazović je kazao da će u potpunosti uvažiti sve ono što budu želje građana Mojkovca i lokalnog rukovodstva kao njihovih predstavnika te da će dodatne napore uložiti da uslovi za državu budu što bolji.

