Proizvodnja primarne električne energije 2,33 hiljade GWh

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Proizvodnja primarne električne energije u Crnoj Gori u prošloj godini iznosila je 2,33 hiljade gigavat sati (GWh), a proizvodnja električne energije iz transformacija 1,44 hiljade GWh, pokazuju preliminarni podaci Monstata.

“Uvoz električne energije iznosio je 5,32 hiljade GWh, dok je izvoz iznosio 5,49 hiljada GWh”, navodi se u saopštenju.

Iz Monstata su objasnili da je potrošnja grane energetike iznosila 124,2 GWh, a gubici prenosa i distribucije električne energije 503,9 GWh.

“Ukupno raspoloživa količina električne energije za finalnu potrošnju u prošloj godini iznosila je 2,98 hiljada GWh”, naveli su statističari.

Najveća potrošnja električne energije ostvarena je u sektoru domaćinstava 44,9 odsto, ostalim sektorima 32,3 odsto i djelatnostima industrije 22,8 odsto.

“Bilans električne energije sadrži godišnje podatke o proizvodnji, uvozu, izvozu, transformaciji, utrošku i raspodjeli električne energije u Crnoj Gori u prošloj godini”, saopštili su statističari.

Izvještajne jedinice za bilans električne energije su preduzeća koja se bave proizvodnjom električne energije.

“Bilans električne energije obuhvata i podatke iz statističkih istraživanja iz oblasti statistike energetike, spoljne trgovine, industrije, saobraćaja i poljoprivrede”, zaključuje se u saopštenju.

