Proizvođači sira ponovo odložili protest

Pljevlja, (MINA-BUSINESS) – Pljevaljski proizvođači sira ponovo su odložili protest, najavljen za danas, nakon što su napravljeni pomaci u pregovorima sa Ministarstvom poljoprivrede u vezi sa dodjelom subvencija proizvođačima, koji na svojim gazdinstvima prerađuju mlijeko.

Stočari su svoj protest htjeli da iskažu blokadom regionalnog puta prema Podgorici i Žabljaku na mostu u Đurđevića Tari, nakon što su mnogi od njih ove godine ostali bez premije, zbog kako tvrde, prestrogih kriterijuma inspekcije koja je obišla proizvođače, prenose Vijesti.

U Pljevljima ima oko 500 proizvođača sira, a kriterijum za dodjelu subvencije nije ispunila većina njih.

Predsjednik Unije stočara, Milko Živković, kazao je da postoje pomaci u pregovorima sa Ministarstvom poljoprivrede kako bi subvencije dobili svi proizvođači, čiji su uzorci sira zadovoljili sve mikro-biološke analize.

Živković je kazao da je i tražio prijem kod premijera Dritana Abazovića, kako bi ga upoznao sa problemima sa kojima se susreću pljevaljski proizvođači sira.

On je rekao da je problem sa isplatom subvencija prisutan u cijeloj Crnoj Gori, ali da su pljevaljski proizvođači prvi riješili da iskažu svoje nezadovoljstvo.

“Proizvođači smatraju da su inspektori koji su obišli teren u junu bili prestrogi i da je zbog toga veliki broj njih ostao bez premije“, kazao je Živković.

Prethodnih godina, kako je kazao Živković, inpekcije su bile tolerantnije i odobravale subvencije proizvođačima, koji nijesu ispunjavali sve kriterijume predviđene pravilnikom.

Proizvođači su najčešće odbijeni, zbog nedostataka u objektima u kojima proizvode sir, kao što su nemanje komarnika, tople i hladne vode, frižidera, kao i posebnog ulaza u prostoriju.

„Proizvođači smatraju da im treba dati još jednu šansu kako bi do prvog juna sledaćee godine otklonili nedostatke odnosno ispunili zahtjeve koji su predviđeni pravilinikom“, rekao je Živković.

Prema informacijama sa kojima on raspolaže u Crnoj Gori bez prava na premiju ostalo je oko 1,5 hiljada proizvođača sira.

„Radi se o nekim trivijalnim stvarima, koje nije trebalo da tako skupo koštaju proizvođače. Pokušaćemo da nađemo dogovor sa nadležnim Ministarstvom, a ukoliko ga ne bude, pljevaljski proizvođači sira svoje nezadovoljstvo iskazaće blokadom puta u Đurđevića Tari“, rekao je Živković.

On je naveo i da su proizvođači bili upoznati sa uslovima koje objekat u kojem se proizvodi sir treba da zadovolji da bi dobili subvencije.

„Pokušaćemo da se dogovorimo da se proizvođačima kojima su uzorci sira bili ispravni da još jedna šansa. Zaboravljamo i da je pljevaljski sir tradicionalni proizvod koji se vjekovima radio u drvenim kolibama, zemljanog poda i da je to bio vrhunski kvalitet koji je mogao da traje do naredne sezone. Sama ta činjenica govori, iako ga niko nije ispitivao, o njegovoj mikrobiološkoj ispravnosti. Da li ćemo mi sa normama izgubiti na specifičnosti ukusa koji su pratili pljevaljski sir? Ima italijanskih i švajcarskih sireva čiji se zrijevanja u pećini i niko nije im tražio takve uslove“, rekao je Živković.

