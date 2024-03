Proizvedeno 1,86 miliona tona uglja

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Rudnik uglja je u prošloj godini ostvario proizvodnju od 1,86 miliona tona uglja, što je osam odsto više u odnosu na 2022.

“Ukupna proizvodnja je u prošloj godini bila sedam odsto manja u odnosu na planiranu”, navodi se u izvještaju o realizaciji energetskog bilansa za prošlu godinu, koji je objavilo Ministarstvo energetike i rudarstva.

Kako se navodi u dokumentu, za potrebe Termoelektrane (TE) Pljevlja isporučeno je 1,64 miliona tona uglja, ili oko 88 odsto proizvodnje, dok je za ostalu potrošnju u Crnog Gori isporučeno 18,78 hiljada tona.

“Izvezeno je 205,08 hiljada tona uglja, ili oko 11 odsto ukupne proizvodnje”, precizira se u dokumentu.

Ukupan promet naftnih derivata za potrebe potrošnje u Crnoj Gori u prošloj godini je ostvaren u količini od 375,62 hiljade tona, što je 14,46 hiljada tona, ili 3,7 odsto manje od plana.

“U odnosu na 2022, potrošnja je veća 6,44 hiljade tona, ili 1,75 odsto. U odnosu na 2022, ostvareno je najveće povećanje potrošnje kod lož ulja i motornog benzina 98/100. Potrošnje petrol koksa nije bilo zbog obustave primarne proizvodnje u Kombinatu aluminijuma (KAP), a do izvjesnog pada je došlo i kod ostalih derivata”, dodaje se u dokumentu.

Najveće učešće u ukupnoj potrošnji naftnih derivata, izraženo u tonama, ima dizel gorivo, oko 77 odsto, a najmanje mazut i motorni benzin 98/100 0,7 odsto, odnosno 1,85 odsto.

“Najveći uvoznik i distributer dizel goriva i motornih benzina je Jugopetrol, sa učešćem oko 64 odsto u toj kategoriji derivata”, zaključuje se u dokumentu.

