Program Women on Boards inspirativan i zanimljiv

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Program Women on Boards je, prema riječima polaznica prve generacije, Ane Kentere, Kristine Bukilić i Olge Radović, bio inspirativan i zanimljiv i doprinio je da dođe do svojevrsnih promjena u Crnoj Gori.

Program razvoja liderki za pozicije ekonomskog odlučivanja, Women on Boards, inicirao je Investiciono-razvojni fond (IRF).

Kentera je izvršna direktorica mikrofinansijske institucije (MFI) Alter Modus od 2015. godine. Karijeru u toj instituciji počela je 2000. godine kao menadžer finansija, a kasnije prelazi na poziciju direktora finansija i pravnih poslova.

“Sa višegodišnjim iskustvom u mikrofinansiranju i formalnim obrazovanjem iz prava i finansijskog menadžmenta, doprinijela je razvoju kompanije u oblastima upravljanja procesima, unapređenja organizacione strukture, poslovnog planiranja i finansijskog modelovanja. Pohađala je najrenomiranije međunarodne treninge u oblasti mikrokreditiranja i menadžmenta”, saopštili su iz IRF-a.

Kentera smatra da kombinacija različitih vještina pomaže polaznicima Women on Boards programa da dobro sagledaju svoje dobre, ali i one manje dobre strane, dajući im alate i tehnike kako da rade na sebi i svom ličnom razvoju.

“Kompletan program prilagođen je ženskom načinu razmišljanja i usvajanja znanja, što mislim da je izuzetno važno za krajnje efekte programa. Raznovrsnost polaznica programa, po svim osnovama – iskustvo, životna dob i sektori u kojima rade, dali su poseban doprinos realizaciji programa. Puno toga različitog, a tako puno sličnosti u izazovima i situacijama sa kojima se susrijeću”, kazala je Kentera.

Sadržaji svih radionica, kako je dodala, bili su izuzetno inspirativni i zanimljivi, kako za polaznice koje su eksperti za određene oblasti, tako i za one kojima je ta tema novina.

“Usvajanje mnoštva tehnika i alata, kao i materijali sa radionica, mogu se jednostavno prilagoditi i dobiti brzu upotrebnu vrijednost u svakodnevnom radu. Druženje sa ostalim polaznicama i razmjena iskustava, začin je od posebne važnosti, koji će ovaj program učiniti sjećanjem koje budi posebno lijepe emocije”, rekla je Kentera.

Bukilić, koja je bankarski stručnjak sa više od 20 godina iskustva u finansijama, trenutno je na poziciji direktorice Sektora finansija i računovodstva u Erste banci.

Ekonomista je sa magistraturom u oblasti upravljanja troškovima i sa Exectuive MBA diplomom poslovne škole Cotrugli.

Osim toga, ovlašteni je revizor i licencirani računovođa.

“Poslovno planiranje, detaljna finansijska analiza, stav baziran na rezultatima, upravljanje velikim timovima i radionicama, samo su neke od vještina i znanja koje je razvila tokom svoje karijere. Učesnik je raznih međunarodnih i lokalnih konferencija i seminara, a takođe i član različitih upravljačkih tijela u banci i Udruženju banaka (UBCG)”, navodi se u saopštenju.

Ona je navela da je srećna što je sa realizacijom programa Women on Boards počela upravo Crna Gora koja je karakteristična po patrijarhalnoj matrici odnosa.

Bukilić je navela da bi voljela da vidi da kompanije angažuju i promovišu žene u upravnim, nadzornim i izvršnim odborima, ne samo kako bi zadovoljile određeni procenat definisan propisima ili direktivama, već iz razloga što će raznolikost u odborima povećati uspješnost i profitabilnost.

Ona smatra da su radionice u okviru programa bile odlično stukturirane i izuzetno korisne.

“Još važnijim rezultatom ovog programa smatram samu promociju i stvaranje okruženja da se o tome sve više piše i priča, kao i networking, odnosno povezivanje sa ženama i raznim strukturama i tijelima koje se bave ovom temom. Upoznala sam divne žene i aktivno komuniciramo i dijelimo aktivnosti, pomažemo se i podržavamo i vjerujem da ćemo nastaviti da radimo zajedno na snaženju ove i sličnih inicjativa u Crnoj Gori kroz različite kanale i događaje, mentorstvom, podrškom i stvaranjem klime u okruženju koja omogućuje inkluziju”, kazala je Bukilić.

Tokom 20 godina iskustva i rada na rukovodećim pozicijama u različitim multinacionalnim kompanijama i industrijama, uključujući telekomunikacije, energetiku i izgradnju luksuznih real estate kompleksa, veći dio karijere sadašnje HR direktorice Luštice Development, Olge Radović, bio je usmjeren ka upravljanju ljudskim resursima, gdje je njena uloga podrazumijevala kompleksno strateško planiranje i koordinaciju poslova vezanih za zaposlene i organizaciju.

Ona je kazala da je kroz karijeru imala privilegiju da u međunarodnim i crnogorskim kompanijama, u kojima je radila, prisustvo žena uvjek bilo značajno.

“Danas, u kompaniji Lustica Bay, koja je dio Orascom Development-a, kompanije koja se kotira na švajcarskoj berzi, ponosno ističem da je prisutnost žena na rukovodećim pozicijama blizu 50 odsto. Za našu kompaniju ovo je značajan rezultat, koji ukazuje na odgovorno poslovanje u skladu sa ESG standardima”, dodala je Radović.

Prema njenim riječima, taj primjer bi trebalo da slijede sve crnogorske kompanije.

“Stoga mi je čast da svojim djelovanjem kroz Women on Boards dam svoj skromni doprinos”, kazala je Radović, dodajući da snaga IRF-a i Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) dodatno potvrđuju uspješnost samog programa.

Ona je, s obzirom na to da se bavi ljudskim resursima u prethodne dvije decenije, uvjerena da imamo jak potencijal kod žena u Crnoj Gori.

“Kroz ovaj program ćemo svakako njih dodatno osnažiti da budu ravnopravni članovi u odlučivanju na visokim pozicijama u našem društvu i samim tim doprinijeti razvoju crnogorske ekonomije”, kazala je Radović.

Najviše je raduje to što će rezultat programa biti veća zastupljenost žena na odlučujućim mjestima u Crnoj Gori.

“Sama činjenica da ćemo biti jedna od prvih država u regionu koja će tu evropsku direktrivu da ispuni, je poseban osjećaj. I ono što je po mom mišljenju i najvažnije jeste da se odluke za takve pozicije donose na osnovu znanja i iskustva, dodatnih liderskih vještina i naravno, žene sa snažnim integritetom zaista u Crnoj Gori zaslužuju da budu jednako zastupljenje”, istakla je Radović.

Program Women on Borads prvi put u Crnoj Gori okupio je žene, liderke, koje su tokom šest modula od eminentnih stručnjaka imale priliku da uče o brendiranju, strateškom i finansijskom upravljanju, te liderstvu.

Stečena znanja i vještine već sada su u prilici da koriste u svojim kompanijama, kao stručan i nepokolebljiv kadar.

