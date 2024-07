Program Evropa sad 2 ne smije ugroziti održivost preduzeća

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Unija poslodavaca (UPCG) očekuje da će i privreda i ukupna crnogorska javnost u najkraćem roku biti upoznati sa detaljima Fiskalne strategije, naročito programa Evropa sad 2, kako je to najavio premijer Milojko Spajić u sklopu odgovora na poslanička pitanja.

Iz UPCG su rekli da se u dosadašnjem periodu otvorilo mnogo pitanja u smislu uticaja programa Evropa sad 2 na penzioni sistem, rokova za implementaciju i slično.

“Imajući u vidu da UPCG u ovom trenutku nema te detalje, posebno u dijelu najavljenog smanjenja doprinosa na penzijsko i inavalidsko osiguranja, moguće je komentarisati samo ono što je najavljeno a to je minimalna zarada za sve zaposlene od 700 EUR i prosječna zarada od hiljadu EUR”, navodi se u saopštenju.

Budući da svako povećanje zarada pada na teret poslodavca, u UPCG smatraju da je povećanje sa 450 EUR na 700 EUR preveliko opterećenje za poslodavca, posebno imajući u vidu da je minimalna zarada kroz program Evropa sad 1 već povećana preko 50 odsto.

Samim tim, UPCG cijeni da prilikom predlaganja ove reforme Vlada mora imati u vidu da veliki dio, čak 98-99 odsto, crnogorske privrede čine preduzetnici, mikro i mala preduzeća koja bi ovim bila posebno pogođena, naročito ona na sjeveru Crne Gore, budući da su to, pretežno, mali porodični biznisi, trgovine i druge uslužne djelatnosti.

“Dodatno, ti biznisi su u značajnoj mjeri već ugroženi zbog velike zastupljenosti nelojalne konkurencije, kroz tolerisanje (od strane državnih, inspekcijskih organa) onih koji rade u sivoj, odnosno neregistrovanoj zoni”, rekli su iz UPCG.

Takođe, na sjeveru je prisutan nizak nivo ekonomskih aktivnosti, tako da bi u ovakvoj situaciji bilo neodgovorno povećati minimalnu zaradu na 700 EUR prije nego se riješe postojeći problem.

“Vlada mora imati u vidu da je prilikom implementacije programa Evropa sad 1 došlo gotovo do ujednačavanja zarada zaposlenih sa različitim stepenom stručne spreme, kao i da je jako važno da ova reforma ne ugrozi penzioni sistem, a ni budžet Crne Gore”, navodi se u saopštenju.

Zato u UPCG očekuju da će sva ta pitanja razmotriti kroz socijalni dijalog, jer poslodavci neće pristati na minimalnu zaradu koja je neodrživa za njihovo poslovanje a koja bi, samim tim, dovela do otpuštanja radnika.

U UPCG smatraju da je krajnje vrijeme da se cijelo društvo, parlament, Vlada, poslodavci i sindikati okrenu društvenom konsenzusu i temama poboljšanja poslovnog ambijenta, povećanja ekonomskih aktivnosti i otvaranja novih radnih mjesta, kao i svim onim procesima koji će voditi napretku i razvoju našeg društva i države.

