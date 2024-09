Produženje sezone olakšalo bi rad

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Produženje turističke sezone olakšalo bi rad, a idealna varijanta je da se broj gostiju pravilnije rasporedi, poručila je ministarka turizma Simonida Kordić.

“Prednost Crne Gore je što na malom području ima i različite ponude koje mogu da postoje tokom čitave godine”, navela je Kordić u Jutarnjem programu TVCG.

Ona je dodala da Crnu Goru moramo “pakovati” kao jedan turistički proizvod.

Kordić je kazala i da ne treba potcijeniti nijednog gosta, i da su gosti iz regiona naši tradicionalni turisti koji su lojalni Crnoj Gori, prenosi portal RTCG.

“Kakva je ponuda takvi će nam i biti gosti”, poručila je Kordić i dodala da se turizam kao industrija veoma promijenio.

Prema njenim riječima, da bi mogli da primimo više gostiju moramo prvo “kapije” našeg turizma da otvorimo, a to su Aerodromi, granični prelazi, neophodna je i digitalizacija koja će obuhvatiti sve te službe.

Ona je saopštila da je u proteklih mjesec na poziciji ministarke turizma imala dragocjene sastanke sa privredom, kako bi čula šta kažu i oni koji su direktno uključeni u turističku ponudu.

Među problemima izdvojila je avio-povezanost Crne Gore, zatim gužve na putevima koje se stvaraju i tranzitom. Kako je kazala Kordić, jedan od zaključaka je da je nužno jačati aerodromske kapacitete.

Aerodromi Crne Gore ove godine opslužili su preko 1,5 miliona putnika što, kako je kazala, zahtijeva veće kapacitete.

“U ovome mora cijela Vlada da pomogne, jer ono što se identifikuje kao problem je i šansa”, poručila je Kordić.

