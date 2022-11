Prodati državni zapisi za 20,5 miliona EUR

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Na prvoj ovogodišnjoj aukciji sa rokom dospjeća od 182 dana, prodati su državni zapisi za 20,5 miliona EUR, po prosječnoj stopi od 3,18 odsto.

Ukupna nominalna vrijednost emisije državnih zapisa iznosila je 30 miliona EUR, dok su dostavljene ponude bile vrijedne 43,5 miliona. Iznos prihvaćenih ponuda bio je 20,5 miliona EUR.

Datum dospijeća državnih zapisa je 24. maj naredne godine.

Državni zapisi su kratkoročne hartije od vrijednosti čijim se emitovanjem država zadužuje za taj iznos, a zainteresovani na aukciji daju svoje ponude sa procentom prinosa, odnosno kamate za taj iznos i period od emitovanja do naplate.

Iz Vlade je ranije najavljeno da će se ove godine zadužiti za nedostajuća sredstva i rezervu za narednu godinu kod domaćih banaka i emitovanjem kratkoročnih državnih zapisa.

Centralna banka (CBCG) je agent državi za emitovanje zapisa, odnosno obavlja posredničku tehničku ulogu.

Državni zapisi su posljednji put emitovani u oktobru 2020. godine, kada su prodati zapisi vrijedni 15 miliona EUR po diskontnoj stopi od 0,9 odsto.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS