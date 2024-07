Procurio kotao TE Pljevlja

Pljevlja, (MINA-BUSINESS) – Termoelektrana (TE) Pljevlja isključena je danas sa elektro mreže, nakon što je došlo do curenja vode na kotlu, saopšteno je iz Elektroprivrede (EPCG).

“Prema prvim procjenama, najvjerovatnije se radi o kvaru na ekonomajzeru kotla, u kojem se temperature kreću i do 500 stepeni Celzijusa, tako da će stručne ekipe tek sjutra, kada se kotao ohladi, biti u prilici da lociraju kvar zbog kojeg je TE morala obustaviti proizvodnju”, navodi se u saopštenju.

O uzroku zastoja i vremenu potrebnom za sanaciju kotla javnost će biti blagovremeno informisana.

“Najvažnije je da se zastoj u radu TE Pljevlja nije i neće odraziti na snabdijevanje naših kupaca, s obzirom na to da smo nedostajuću električnu energiju nadomjestili iz uvoza”, objasnili su iz EPCG.

